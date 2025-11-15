Portes ouvertes des écoles secondaires Viamonde

Du 20 novembre au 4 décembre, en début de soirée, les écoles secondaires du Conseil scolaire Viamonde ouvrent leurs portes pour accueillir les futurs élèves et leurs familles.

Ces soirées portes ouvertes sont une occasion privilégiée pour les parents, tutrices et tuteurs de découvrir la future école secondaire de leur enfant et d’en apprendre davantage sur les divers programmes offerts.

Lors de ces rencontres, les familles peuvent explorer les installations, s’informer sur les programmes d’excellence et échanger avec les membres de l’équipe enseignante et du personnel scolaire.

On peut consulter le calendrier des portes ouverte au site csviamonde.ca.