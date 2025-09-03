La rentrée à Viamonde: des «conditions gagnantes»

Le directeur de l'Éducation du Conseil scolaire Viamonde, Sébastien Fontaine, avec la directrice de l'école élémentaire Viola-Léger à Scarborough, Gertha Sambour. Photo: Cs Viamonde
Publié 03/09/2025 par l-express.ca

Sourires, retrouvailles et découvertes étaient au rendez-vous, en cette rentrée scolaire du 2 septembre, pour plus de 13 700 élèves qui reprenaient le chemin des 58 écoles du Conseil scolaire Viamonde disséminées à Toronto et dans la péninsule ontarienne.

À l’occasion de cette rentrée, Sébastien Fontaine, le directeur de l’Éducation en poste depuis février 2025, a visité l’école élémentaire Viola-Léger à Bowmanville, située tout à l’Est du territoire.

Plan stratégique

Pour lui, cette année scolaire revêt une importance particulière: «elle conclut la mise en œuvre de notre plan stratégique 2021-2025 et ouvre la voie à notre trajectoire 2026-2030».

«Ce passage nous invite à regarder avec fierté le chemin parcouru et à bâtir ensemble les conditions gagnantes pour assurer la réussite et le bien-être de chaque élève.»

En ce qui concerne les besoins en personnel enseignant, le Conseil effectue sa rentrée 2025-26 sur une note positive: bien que quelques postes temporaires demeurent vacants, l’ensemble des postes réguliers est comblé.

Georges-P.-Vanier

Parmi ses projets d’agrandissement et de construction d’écoles, Viamonde est en attente du feu vert de la Ville de Hamilton pour le déménagement de l’école secondaire Georges-P.-Vanier dans un édifice qui comprendrait aussi un centre communautaire.

Le terrain est acheté, mais il faut dissiper des inquiétudes d’ordre logistique et environnemental avant que la construction puisse commencer.

Gabrielle-Roy

Par ailleurs, la communauté scolaire de l’école élémentaire Gabrielle-Roy, au centre-ville de Toronto, se prépare déjà cet automne à célébrer son 50e anniversaire en 2026.

