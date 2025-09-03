La rentrée à Viamonde: des «conditions gagnantes»

Sourires, retrouvailles et découvertes étaient au rendez-vous, en cette rentrée scolaire du 2 septembre, pour plus de 13 700 élèves qui reprenaient le chemin des 58 écoles du Conseil scolaire Viamonde disséminées à Toronto et dans la péninsule ontarienne.

À l’occasion de cette rentrée, Sébastien Fontaine, le directeur de l’Éducation en poste depuis février 2025, a visité l’école élémentaire Viola-Léger à Bowmanville, située tout à l’Est du territoire.

Plan stratégique

Pour lui, cette année scolaire revêt une importance particulière: «elle conclut la mise en œuvre de notre plan stratégique 2021-2025 et ouvre la voie à notre trajectoire 2026-2030».

«Ce passage nous invite à regarder avec fierté le chemin parcouru et à bâtir ensemble les conditions gagnantes pour assurer la réussite et le bien-être de chaque élève.»

En ce qui concerne les besoins en personnel enseignant, le Conseil effectue sa rentrée 2025-26 sur une note positive: bien que quelques postes temporaires demeurent vacants, l’ensemble des postes réguliers est comblé.