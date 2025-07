Écoles francophones de Hamilton: toujours pas de date de début des constructions

«On perd tous nos élèves en faveur des écoles anglophones, parce qu’on a refilé aux francophones des établissements dont les anglophones ne voulaient plus, car trop âgés et trop vétustes. De plus, il n’y a pas eu de modernisations ou de restaurations dans ces établissements pour répondre aux normes.»

Et d’illustrer: «Si un élève veut poursuivre ces études en mécanique ou en théâtre, on n’a pas d’atelier ni de théâtre. S’il veut embrasser une carrière sportive, nos infrastructures sont trop délabrées… quand elles existent. Cest pour cela qu’on n’a pas une équipe de football ou de natation. Bref, nos infrastructures sont à mille lieues des attentes du marché du travail aujourd’hui.»

Le bout du tunnel

Toutefois, Sonia Macaluso ne perd pas espoir, car, selon elle, le salut est pour bientôt.

«Je crois que nous sommes aux trois quarts du chemin. On a bien avancé aujourd’hui parce que c’est la première fois que les conseillères et les conseillers municipaux se sont rendu compte du parcours du combattant des francophones au niveau de nos écoles et de la perte de nos élèves au secondaire», nous livre-t-elle.

«C’était extraordinaire de les entendre, au bout de ces trois heures pénibles, partager un message clair: ils veulent avancer les choses le plus tôt possible. Cette sincérité m’a vraiment touchée, je ne m’y attendais pas.»