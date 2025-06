Trois jours de FrancoFEST endiablée à Hamilton

Marco le Clown est un artiste unique et inspirant, qui, malgré sa cécité, offre des performances inoubliables. Avec son humour contagieux, sa sculpture de ballons et ses numéros interactifs, il crée des moments de pure joie pour petits et grands.

La Vie de Pirate: animations, maquillage, épées en ballons et trésors à partager attendent petits et grands moussaillons.

Jeux d’évasion avec Mobile Escapes, présent au parc Gage les 21 et 22 juin. Leurs activités ludiques et immersives stimulent la réflexion, l’esprit d’équipe… et surtout, le plaisir. Préparez-vous à résoudre des énigmes et à relever le défi!

Originaire de Sainte-Lucie, Chris Precius est un artiste de danse caribéenne, limbo, danse sur bouteilles cassées, percussions, et numéros spectaculaires de feu!

Hamilton Aerial Group est un collectif de 16 passionnés d’arts du cirque, voués aux spectacles éducatifs, artistiques, spécialisé dans les arts aériens et la marche sur échasses, avec des costumes extraordinaires.