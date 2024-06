La FrancoFEST Hamilton, bien sûr! Mais après?

Super suggestion pour le retour

Voici un excellent tuyau pour les parents! Après plusieurs heures d’immersion francophone avec vos enfants, vous pourrez planifier de quitter la FrancoFEST pour profiter du tarif réduit du «sundown» dès 16h au parc d’eau Wild Water Works. On épargne 6$ par personne. Il est à 20 minutes du parc Gage, sur le chemin du retour vers Toronto.

Wild Water Works lance sa saison les 19, 21, 24 et 25 juin par des soirées famille de 17h à 20h au tarif «sundown». Il commence sa saison régulière le 22 juin et il est fermé les lundis (sauf le 1er juillet et le 5 août).

Il est situé dans le parc Confédération, qui offre bien d’autres attractions et inclue le grand favori depuis des générations Hutch’s on the Beach, avec tous les classiques des souvenirs d’été: burgers, frites, crème glacée et bord de l’eau.

On reste quelques jours

Hamilton est entourée de petits villages sympathiques: Ancaster, Dundas, Flamborough, Stoney Creek… On peut donc étendre notre filet au-delà de Hamilton pour trouver l’hébergement qui nous convient.

Où dort-on?

Un bon point de départ est de se familiariser avec les quartiers en consultant le guide des quartiers de Tourism Hamilton. On peut ensuite rechercher les options d’hébergements selon nos coups de coeur.