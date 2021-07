Pour notre dose de caféine, nous avons opté pour 416 Coffee Co (2 rue Main W #2, ouvert de 8 am à 4 pm).

Il faut dire que leur sens de l’humour avait accroché notre regard. Sur le trottoir, leur affiche proclamait: «Our seating sucks but our coffee is great!» (Nos chaises sont nulles mais notre café est fantastique!).

Des blocs Lego vendus au poids

Nous avons vu à Port Dalhousie un autre satellite de cette brûlerie établie à St. Catherines.

Nous avons adoré les biscuits au gingembre de la boulangerie Suzie’s Gluten Free Kitchen (7 rue Ontario).

Par ailleurs, la prochaine fois que je vais dans la région, je m’arrêterai pour prendre une bouchée à la Station 1 Coffeehouse (28 rue Main E, ouvert de 9 am à 9 pm, ferme à 6 pm le dimanche). Sa page Facebook annonçait des délices: scones pomme et brie, grilled cheese, carrés rhubarbe et citron, «toasties» bacon et tomate, beignes maison, etc.