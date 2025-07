Soins de longue durée à Hamilton: une première visite prometteuse

Le personnel dispose de macarons «Je parle français» et «J’apprends le français», et certains sont dotés d’appareils de traduction pour mieux interagir avec les résidents francophones. On compte actuellement sept employés parlant français à différents niveaux, et trois résidents francophones.

Quand ils ne parlent pas français, les membres du personnel affectés aux unités comptant des résidents francophones bénéficient d’outils d’interprétation pour faciliter la communication.

Une reconnaissance officielle en cours

Idlewyld Manor a récemment reçu son identification francophone par Santé Ontario, une étape importante qui confirme son engagement à offrir des services en français.

Ce statut se veut un signal fort. Même si le foyer demeure anglophone, il s’engage maintenant à développer un plan de services en français et à viser la désignation officielle en vertu de la Loi sur les services en français.

Comme l’a expliqué Rosa Mozaffari, directrice de l’établissement, ce processus est exigeant, mais porteur. «Nous avons la volonté et les équipes nécessaires pour progresser.»