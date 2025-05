Vers les soins de longue durée en français à Hamilton

Le Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara (CSCHN) a présenté récemment à la communauté des initiatives en cours pour améliorer l’accès aux soins de longue durée en français dans la région, notamment à travers un nouveau partenariat avec le foyer de soins Idlewyld Manor.

Le CSCHN a profité de son dîner communautaire hebdomadaire du 25 avril, à la Paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Hamilton, pour expliciter ces projets.

Une absence criante de services pour les aînés francophones

Actuellement, les francophones de la région qui souhaitent recevoir des soins de longue durée dans leur langue doivent se tourner vers Welland, au Foyer Richelieu.

C’est une réalité que l’Entité 2, organisme de planification des services de santé en français dans les régions de Waterloo, Wellington, Hamilton, Niagara, Haldimand et Brant, tente de changer depuis plusieurs années.

«À Hamilton, il n’y a pas de lits désignés pour les francophones. C’est une situation qu’on ne peut plus ignorer», a déclaré Annie Boucher, directrice générale de l’Entité 2. «Avec le Thrive Group et Idlewyld Manor, on a trouvé un partenaire motivé à faire bouger les choses.»