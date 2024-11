Préposés aux soins: des étudiants de La Cité au Foyer Richelieu de Welland

Le Foyer Richelieu de Welland, la seule résidence francophone de soins de longue durée dans la péninsule sud-ontarienne, tiendra une journée portes ouvertes le mercredi 27 novembre, de 15h30 à 18h30, afin de permettre aux intéressés de visiter ses installations, échanger avec le personnel… et découvrir le laboratoire du programme de formation Préposé aux services de soutien personnel (PSSP) du Collège La Cité.

C’est le campus torontois de La Cité qui gère ce programme d’études à Welland. Les personnes souhaitant faire leur demande d’admission au programme d’études pourront le faire sur place.

Une première cohorte de six étudiants de La Cité, qui habitent tous dans la région de Welland et du Niagara, viennent d’y compléter une session, y travailleront encore cet hiver et y seront en stage ce printemps, avant l’obtention de leur diplôme.

Toujours à la recherche de préposés

Selon la directrice des ressources humaines du Foyer Richelieu, Valérie Chartrand, ils n’auront pas de mal à y décrocher un emploi. «Nous sommes toujours à la recherche de préposés aux résidents. Il y a une pénurie au Canada: 120 000 postes sont à combler. Il y a urgence de former plus de préposés.»

Le Foyer Richelieu de Welland, une société à but non lucratif, compte présentement «une centaine d’employées à temps plein, à temps partiel et sur appel» pour 65 résidents.