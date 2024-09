Le foyer de soins de longue durée Bendale Acres fête ses 60 ans

«On a environ une trentaine d’employés francophones au foyer pour 18 résidents francophones qui sont ici présentement. On a 37 lits désignés pour les francophones, mais cela ne veut pas dire que les 19 lits restants sont inoccupés, ils sont occupés par des résidents anglophones.»

L’importance d’offrir des services en français pour les aînés

Bendale Acres est le seul foyer municipal de Toronto à gérer un étage francophone. L’importance de tels services se révèle primordiale.

«C’est très important de communiquer avec les francophones en leur langue maternelle. C’est plus facile pour eux et pour nous pour leur offrir les services et les soins adéquats, parce qu’on est un peu comme leur seconde famille ici, au foyer», atteste Caitlin Demers.

Et d’ajouter: «C’est très important également pour les résidents bilingues qui sont atteints de démence, parce que des fois ils oublient l’anglais qu’ils ont appris plus tard dans leur vie, et ne se rappellent que de langue maternelle qui est le français, sachant qu’on a seulement deux résidents qui parlent uniquement français.»

12 projets incluant des services en français

Par ailleurs, si le manque de lits désignés sous la Loi sur les services en français n’a toujours pas été comblé dans la province, il semble que le gouvernement y met les bouchées doubles.