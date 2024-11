10 ans de Service de jour de CAH à Oshawa

On veut tous vieillir chez nous, mais ça ne se fait pas en solitude», explique Barbara Ceccarelli. «Si on a quelque chose qui fait qu’on peut se retrouver régulièrement entre francophones – parler français et entendre parler français, ça fait toujours du bien – on continue de vivre dans notre communauté et ça augmente notre qualité de vie.»

Point de ralliement pour les autres services

Le Service de jour de CAH est aussi «un point de ralliement des fournisseurs de services en français de la région de Durham», fait remarquer la directrice de CAH.

Plusieurs d’entre aux étaient présents avec des tables d’information à la fête du SDJ. Ils ont participé à un panel de discussion sur «la prochaine décennie» des services aux aînés francophones de la région.

C’est ainsi que Boluwa Massina, la directrice générale du COFRD (Conseil des organismes francophones de la région de Durham, une référence pour quiconque veut mieux connaître la francophonie) a confessé n’avoir par trop su quoi répondre quand quelqu’un lui a demandé récemment ce qu’il y avait comme services aux aînés.

«Ça devrait être dans notre ADN» de pouvoir informer les gens de tous les services disponibles, comme celui de CAH à Oshawa.