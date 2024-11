La région de Durham attractive pour les immigrants francophones

Ça se passe à l’Est

Dans un entretien accordé à l-express.ca, Frédéric Ngan Simb, trésorier de l’Assemblée des communautés francophones de l’Ontario, Durham-Peterborough (ACFO-DP), souligne que la région de Durham connaît une expansion rapide et a beaucoup évolué ces dernières années.

«Je me souviens de mon arrivée en 2017, lorsque mes amis me disaient: “Durham, c’est trop éloigné, ce n’est pas vraiment la ville”… Mais aujourd’hui, en 2024, nous voyons de nouveaux arrivants s’installer chaque jour.»

«Nous avons des écoles francophones, des organismes de soutien à la communauté francophone et des employeurs de renommée internationale tels que GMC. Pour moi, Durham est une région où il fait bon vivre, et comme le rappelle souvent notre président, “ça se passe à l’Est”.»

Il souligne également la croissance des équipes sportives dans diverses disciplines, composées principalement de joueurs immigrants francophones, comme un autre indicateur de l’augmentation du nombre de nouveaux arrivants par rapport aux dernières années.

Pourquoi Durham?

La région de Durham attire de plus en plus de nouveaux arrivants, et ce n’est pas un hasard. L’accessibilité du logement est l’un des facteurs clés, offrant des prix plus abordables comparés aux grandes villes ontariennes comme Toronto.