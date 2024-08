ACFO Durham-Peterborough: 40 ans au service de la communauté

Modernisation de la gouvernance et des communications

Achille Fossi a par ailleurs révélé que, pour répondre efficacement aux divers besoins urgents des communautés francophones la région, un plan stratégique 2021-2026 avait été finalisé en collaboration avec la firme Discitus Consultants. Ce plan, élaboré après de nombreuses consultations, vise à s’assurer que les priorités de la communauté soient pleinement prises en compte.

Dans le cadre de cette initiative, l’ACFO-DP a modernisé ses outils de gouvernance et de communication, ce qui a conduit à une augmentation de 30 % du nombre de jeunes membres et à un trafic de plus de 200 membres, marquant ainsi une hausse de 25% par rapport à l’année précédente.

Achille Fossi a notamment annoncé la publication imminente d’une nouvelle infolettre.

Une gestion prudente des ressources

L’ACFO-DP présente une situation financière stable en 2024. Par rapport à l’année précédente, les subventions ont augmenté, atteignant 121 388 $.

Malgré une réduction des charges dans certains domaines, l’organisation continue de démontrer une gestion prudente de ses ressources, assurant ainsi la continuité de ses activités et de ses services à la communauté.