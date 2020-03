La table de concertation Franco Peterborough rencontre la mairesse

Depuis septembre dernier, la région de Peterborough bénéficie d’une nouvelle table de concertation des organismes francophones. Franco Peterborough tente de faire bouger les choses dans cette région où près de 10 000 résidents parlent français.

Le groupe a tenu un premier événement public en fin février: un déjeuner bilingue en compagnie de la mairesse de Peterborough, Diane Therrien.

Gouvernement de proximité

«On voulait démontrer à la communauté qu’on travaille en collaboration avec la mairie. C’est eux les premiers exemples, les premiers role models. Le municipal, c’est la première ligne, “ton gouvernement à toi”», illustre Chantale Blanchette, la coordonnatrice de Franco Peterborough.

«Si la première ligne dit “Oui, nous on est là pour supporter la communauté francophone, on croit en l’économie bilingue et on sait que notre ville peut fleurir avec le bilinguisme”, ça envoie vraiment un message très fort à la communauté interne et aux nouveaux arrivants qui cherchent un endroit où s’établir», enchaîne celle qui travaille d’abord pour le Réseau de soutien à l’immigration francophone de l’Est de l’Ontario (RSIFEO).

Un dépliant sera distribué sous peu dans la région pour informer les résidents de l’existence et du mandat de Franco Peterborough.