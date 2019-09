Immigration: réexaminons la notion de «grande criminalité»

Si peu de Canadiens sont au courant de cette disposition du Code criminel, imaginez les ressortissants étrangers.

Fardeau de la preuve plus lourd

Bien qu’un permis de séjour temporaire puisse toujours être émis, l’obtention de celui-ci n’est plus automatique.

Le fardeau de démontrer que le ressortissant étranger n’est pas une menace pour le Canada est devenu beaucoup plus lourd depuis l’introduction des nouvelles dispositions du Code criminel.

De plus, auparavant, 10 ans après la fin de la sentence imposée (ex: suspension du permis de conduire), le ressortissant étranger était automatiquement présumé réhabilité, donc éligible à entrer au Canada sans autres formalités. Ce n’est plus le cas maintenant.

Perte du statut de résident permanent

Le résident permanent canadien, lui, risque de la perte de son statut. Un tel retrait s’ajouterait donc à la sentence déjà imposée au niveau criminel, ce qui nous apparaît exagéré.

La question se pose donc légitimement: devrions-nous revoir la notion de «grande criminalité» au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin de permettra une plus grande souplesse dans le cadre de certaines infractions, notamment la conduite avec les facultés affaiblies?