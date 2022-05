Financement pour une nouvelle école élémentaire catholique au nord de Whitby

Roger Brideau, l’élu de la région de Durham à la table du Conseil MonAvenir, souligne que «le nord de la région de Durham, notamment à Brooklin, est un endroit qui connait une forte croissance démographique».

«Beaucoup de nouvelles familles choisissent de s’y installer. Les élèves catholiques de langue française auront ainsi accès à une école à proximité de chez eux.»

63e école MonAvenir

L’école de Brooklin sera la 51e école élémentaire du Conseil MonAvenir, en comptant ses deux écoles élémentaires-secondaires et son école virtuelle. Il gère aussi une école intermédiaire (7e et 8e années) et 11 écoles secondaires (Saint-Charles-Garnier dans cette région).

Son territoire couvre la moitié de la péninsule ontarienne: de Peterborough à Niagara, en passant par Toronto et la baie Géorgienne. Le Conseil MonAvenir accueille plus de 17 000 élèves.