Valoriser le français en s’amusant, grâce à un concours d’épellation

«La base, c’est le vocabulaire, l’épellation et la maîtrise des mots. Mais ça va servir à quoi dans la vie? Grâce aux ateliers, les jeunes comprennent le sens de pourquoi ils le font, comment ça va les aider dans la vie», suggère Dorine Tcheumeleu.

Le concours d’épellation devient également un outil pour lutter contre l’insécurité linguistique. «Le défi avec les jeunes francophones et francophiles en milieu minoritaire, c’est qu’ils se disent qu’ils ne maîtrisent pas la langue, donc ils décrochent facilement. Quand on les met en confiance en français, ils peuvent déplacer des montagnes», assure la fondatrice d’ÉMC.

Le français, c’est cool

En 2020, pour s’adapter à la pandémie, ÉMC a lancé un campus virtuel qui a accueilli près de 400 jeunes dans le cadre des ateliers. Plus encore, l’organisme a ouvert ce campus aux familles des participants afin de créer un sentiment d’appartenance plus large dans la communauté.

«On se croise les doigts que cette année, on pourra recommencer les évènements en présentiel, même si on gardera aussi le format virtuel. Aussi, on veut vraiment mettre l’accent sur la famille, retrouver ce côté social qui nous a manqué! C’est aussi une occasion pour certains parents de pratiquer le français dans un cadre informel», note la fondatrice.

Au cœur de tous ces efforts visant à valoriser la langue française et à la faire vivre auprès des nouvelles générations, Dorine Tcheumeleu place son rêve de «faire une différence dans la vie de ces jeunes; qu’ils grandissent avec un sentiment de fierté de leur langue, de leur culture! On entend souvent que le français n’est pas cool, mais ça dépend de comment tu le perçois et comment tu le vis».