Nouveau centre de vie active pour les aînés francophones à Hamilton

Le Centre francophone Hamilton (CFH) fait maintenant partie des 100 nouveaux centres de vie active pour les aînés qui ouvrent leurs portes dans la province cette année. Celui du CFH, inauguré ce jeudi 15 mai, profitera d’un local d’une capacité de 25 personnes, offert par la Ville, dans le centre récréatif Sir Winston Churchill au 1709 rue Main.

Récemment, c’est la Communauté du trille blanc, dans la région de York au Nord de Toronto, qui annonçait l’ouverture prochaine de son centre de vie active.

Le groupe Retraite active de Peel, la grande banlieue Ouest de Toronto, dispose lui aussi d’un local offert par la Ville de Mississauga dans un centre communautaire. Le groupe accueillait en décembre dernier un premier Salon de la vie active.

Le modèle francophone dans la grande région métropolitaine est le centre de vie active des Centres d’accueil Héritage (CAH), établi depuis 47 ans au centre-ville de Toronto, et depuis 10 ans à Oshawa.

Arts et loisirs

Le nouveau Centre de vie active du CFH offrira des activités socioculturelles et artistiques visant à permettre aux aînés francophones «de découvrir de nouvelles formes d’art et de loisirs, de dynamiser leur routine quotidienne par la participation à des activités qui contribuent à réduire leur isolement social, d’améliorer leur santé mentale et de vieillir en santé», selon le directeur général Lanciné Koulibaly.