Bientôt un centre de vie active pour la Communauté du Trille blanc

Lori-Ann Seward mentionne que le projet s’inspire du modèle de CAH à Toronto et de son centre de jour à Oshawa (exercices et activités dans un édifice dédié), mais aussi du modèle de Retraite active de Peel (sorties et utilisation de locaux communautaires) . «Nous bâtirons notre centre de vie active avec non seulement nos aînés francophones de la région de York, mais aussi de concert avec les organismes et les aînés francophones et anglophones de la région.»

Un sondage pour mieux cerner les intérêts des aînés

Un sondage en ligne est en cours pour recueillir l’avis des personnes de 55 ans et plus sur leurs préférences en matière d’activités de loisir, de socialisation et de participation communautaire.

Les questions portent notamment sur les types d’activités appréciées (physiques, culturelles, éducatives), les formats préférés (présentiel ou virtuel), ainsi que les sujets de discussion les plus engageants.

«Ce sondage nous permet d’avoir une image claire des besoins, mais aussi de donner une voix directe aux aînés dans la conception de nos projets», souligne Lori-Ann Seward. «Nous voulons bâtir avec eux, pas seulement pour eux.»

La CTB poursuit sa structuration

Pour répondre à l’expansion de ses activités, la CTB a intensifié ses efforts de recrutement au cours des derniers mois. Plusieurs postes ont été créés afin de soutenir les besoins immédiats du programme Village vitalité ainsi que les futures phases de développement de son projet-phare: un Village francophone des aînés.