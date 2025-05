Hanane Diakité représente la région de York à la table de Viamonde

Elle affirme vouloir «contribuer activement à l’épanouissement des élèves et à la valorisation de l’éducation francophone en contexte minoritaire».

Engagement authentique

«C’est avec enthousiasme que nous accueillons Mme Hanane Diakité au sein du Conseil», a déclaré le président Benoit Fortin.

«Son parcours témoigne d’un engagement authentique envers la francophonie et l’éducation. Nous sommes convaincus qu’elle saura apporter une contribution significative à nos discussions et nos décisions, qui sont prises dans le meilleur intérêt de nos élèves.»

Le Conseil scolaire Viamonde accueille plus de 13 000 élèves dans 42 écoles élémentaires et 16 écoles secondaires à Toronto et dans toute la péninsule ontarienne.