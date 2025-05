Des changements à la direction de certaines écoles Viamonde

Le Conseil scolaire Viamonde a procédé à quelques changements à la direction de certaines de ses écoles pour l’année scolaire 2025-2026.

«Les mouvements des directions d’écoles permettent notamment aux membres du personnel enseignant d’être exposés à divers styles de leadership et d’améliorer continuellement leurs pratiques pédagogiques», indique le directeur de l’Éducation, Sébastien Fontaine.

«Pour occuper ces postes clés au sein de l’organisation, Viamonde choisit des personnes aux parcours et aux expériences variées, mais qui partagent toutes une vision et des valeurs alignées à la mission éducative du Conseil.»

Le Conseil scolaire Viamonde accueille plus de 13 000 élèves dans 42 écoles élémentaires et 16 écoles secondaires à Toronto et dans toute la péninsule ontarienne.

Toronto et banlieues

Mmes Céline Tchatchoua et Fadila Benzidoun échangeront leurs écoles, alors qu’elles prendront respectivement la direction des écoles élémentaires Carrefour des Jeunes (Brampton) et Mathieu-da-Costa (Toronto).