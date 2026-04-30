Placement d’étudiants en enseignement: l’UOF s’allie aux conseils scolaires

L’Université de l’Ontario français (UOF) vient de signer trois partenariats, avec le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CÉPEO) et avec le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CÉCCE), ainsi qu’avec le Consortium Centre Jules-Léger (CCJL) à Ottawa.

Ces projets ont pour objectif le soutien au recrutement et à l’insertion professionnelle des futurs enseignants formés à l’UOF. Les étudiants profiteront aussi de stages dans les écoles de ces conseils scolaires et au CCJL, une institution spécialisée pour les enfants ayant des troubles sévères d’apprentissage.

«Il s’agit d’une démarche de développement qui se poursuivra au mois de mai avec deux autres conseils scolaires et, dans l’avenir, avec les autres», confirme à une porte-parole de l’UOF à l-express.ca.

Stages

La première entente s’articule autour de la mise en place de stages pour les étudiants de l’UOF en enseignement dans les écoles du CÉPEO.

Les deux institutions ont l’intention de développer des activités conjointes de formation et de perfectionnement professionnel, ainsi que des projets de recherche-action en milieu scolaire.