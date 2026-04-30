Placement d’étudiants en enseignement: l’UOF s’allie aux conseils scolaires

Ententes éducatives de l'UOF avec CECCE et CEPEO
Normand Labrie, recteur et vice-chancelier de l’UOF, Isabelle Dostaler, vice-rectrice aux études et à la recherche de l’UOF, Marc Bertrand, directeur de l’éducation du CÉCCE. Photo: UOF
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Publié 30/04/2026 par Anna Vigne

L’Université de l’Ontario français (UOF) vient de signer trois partenariats, avec le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CÉPEO) et avec le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CÉCCE), ainsi qu’avec le Consortium Centre Jules-Léger (CCJL) à Ottawa.

Ces projets ont pour objectif le soutien au recrutement et à l’insertion professionnelle des futurs enseignants formés à l’UOF. Les étudiants profiteront aussi de stages dans les écoles de ces conseils scolaires et au CCJL, une institution spécialisée pour les enfants ayant des troubles sévères d’apprentissage.

«Il s’agit d’une démarche de développement qui se poursuivra au mois de mai avec deux autres conseils scolaires et, dans l’avenir, avec les autres», confirme à une porte-parole de l’UOF à l-express.ca.

Stages

La première entente s’articule autour de la mise en place de stages pour les étudiants de l’UOF en enseignement dans les écoles du CÉPEO.

Les deux institutions ont l’intention de développer des activités conjointes de formation et de perfectionnement professionnel, ainsi que des projets de recherche-action en milieu scolaire.

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Ces deux initiatives permettent un ajout d’échanges d’expertise, de transfert de connaissances ou encore de réseautage.

Ententes éducatives de l'UOF avec CECCE et CEPEO
Christian-Charle Bouchard, directeur de l’éducation et secrétaire-trésorier du CÉPEO, Isabelle Dostaler, vice-rectrice aux études et à la recherche de l’UOF, Normand Labrie, recteur et vice-chancelier de l’UOF. Photo: UOF

Qualifications additionnelles

Du côté de l’entente avec le CÉCCE, l’accent est mis sur les formations continues: micro-certifications et qualifications additionnelles.

Une dynamique de collaboration et de partage est également installée entre les deux institutions avec: des projets d’ateliers, des partages de pratiques, des prêts de service de personnel et des contributions du personnel du CÉCCE à la formation universitaire.

Christian-Charle Bouchard, directeur de l’éducation et secrétaire-trésorier du CÉPEO, parle de cet accord comme d’un «levier concret pour renforcer notre mission, en lien avec nos valeurs de bienveillance, d’excellence, d’innovation et de pluralisme.»

«Avec ce partenariat, nous enrichissons directement l’expérience de nos élèves et nous soutenons le développement d’une relève en enseignement francophone forte et engagée».

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Ententes éducatives de l'UOF
Jean-François Boulanger, directeur de l’Éducation du CCJL, et Normand Labrie, recteur et vice-chancelier de l’UOF. Photo: UOF

Bâtir une communauté forte

Marc Bertrand, directeur de l’éducation du CÉCCE, considère la signature de cette entente comme «une étape importante pour former et accompagner la relève en éducation francophone. En créant des passerelles concrètes entre la formation et la pratique, nous contribuons à bâtir une communauté éducative forte, engagée et tournée vers l’avenir.»

«Ce partenariat ouvre la porte à des pratiques pédagogiques encore plus innovantes dans nos écoles. En misant sur l’expertise conjointe de nos équipes et sur la recherche-action, nous renforçons concrètement le développement professionnel de notre personnel et la qualité de l’expérience éducative offerte à nos élèves».

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