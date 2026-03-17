L’UOF reçoit le prix de la responsabilité sociale d’entreprise

L’Université de l’Ontario français (UOF) a reçu le prix de la responsabilité sociale d’entreprise, dans la catégorie Petite Moyenne Entreprise, lors du gala annuel de la Chambre de commerce France-Canada Ontario (FCCCO) le 12 mars.

Cette distinction souligne l’engagement de l’université torontoise envers la responsabilité sociale qui se trouve «au coeur de son ADN», tant dans sa mission, que dans sa gouvernance, son fonctionnement interne, les valeurs transmises dans ses programmes études et ses initiatives de recherche.

La présidente Marie-Lison Fougère souligne que «ce prix vient reconnaître les efforts collectifs — étudiantes et étudiants, membres du personnel, partenaires et alliés de l’UOF — de l’université pour favoriser l’inclusion, le partage des savoirs et le développement d’initiatives ayant un impact concret dans la communauté».

Plusieurs membres de la communauté universitaire étaient présents lors de cette soirée au Four Seasons de Toronto, en présence de la lieutenante gouverneure de la province, Edith Dumont, elle-même ancienne vice-rectrice de l’UOF.