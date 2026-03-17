L’UOF reçoit le prix de la responsabilité sociale d’entreprise

Chambre de commerce France-Canada Ontario

UOFl, prix de la responsabilité sociale d’entreprise
Les Représentants de l’UOF: Christine Beaudoin, professeure adjointe en Environnements urbains; Béatrice Lego, coordonnatrice au Service d'appui et de coordination à la recherche; Isabelle Dostaler, vice-rectrice aux Études et à la Recherche; Jean-Luc Bernard, conseiller spécial aux partenariats; Marie-Lison Fougère, présidente du Conseil de gouvernance; Geneviève Grenier, membre du Conseil de gouvernance; Espoir Masiala, étudiant en Économie et Innovation sociale, et président de l’Association étudiante; Brenda Ousnounts, étudiante en Économie et Innovation sociale. Photo: courtoisie
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 17/03/2026 par l-express.ca

L’Université de l’Ontario français (UOF) a reçu le prix de la responsabilité sociale d’entreprise, dans la catégorie Petite Moyenne Entreprise, lors du gala annuel de la Chambre de commerce France-Canada Ontario (FCCCO) le 12 mars.

Cette distinction souligne l’engagement de l’université torontoise envers la responsabilité sociale qui se trouve «au coeur de son ADN», tant dans sa mission, que dans sa gouvernance, son fonctionnement interne, les valeurs transmises dans ses programmes études et ses initiatives de recherche.

La présidente Marie-Lison Fougère souligne que «ce prix vient reconnaître les efforts collectifs — étudiantes et étudiants, membres du personnel, partenaires et alliés de l’UOF — de l’université pour favoriser l’inclusion, le partage des savoirs et le développement d’initiatives ayant un impact concret dans la communauté».

Plusieurs membres de la communauté universitaire étaient présents lors de cette soirée au Four Seasons de Toronto, en présence de la lieutenante gouverneure de la province, Edith Dumont, elle-même ancienne vice-rectrice de l’UOF.

Publicité

«Ce prix nous encourage à continuer de progresser en vue de toujours mieux servir notre population étudiante et la collectivité», a réagi le recteur Normand Labrie.

Le gala de la FCCCO met en lumière les initiatives contribuant au dynamisme et au développement des relations économiques, sociales et culturelles dans la francophonie, et en particulier entre la France et l’Ontario.

Auteur

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur