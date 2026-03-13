La Cité et l’UOF élargissent leurs passerelles en Communication

Trois ans après une première entente, le Collège La Cité et l’Université de l’Ontario français (UOF) viennent d’annoncer l’élargissement de leur partenariat afin d’offrir davantage de passerelles aux étudiants en communication souhaitant poursuivre leurs études à l’université.

Signée dans la continuité du premier accord, cette nouvelle entente permet aux étudiants de La Cité d’intégrer directement, après deux ans, la troisième année du baccalauréat spécialisé en communication et médias numériques de l’UOF.

«L’ancienne entente permettait à certains de nos étudiants du programme Techniques de médias et communications numériques de bénéficier de cet arrimage dans un cheminement francophone entre nos deux institutions», explique Frédéric Thibault-Chabot, vice-président à l’enseignement et à la recherche du Collège La Cité.

«Avec cette nouvelle entente, on a élargi à plusieurs de nos programmes de Création de contenu médiatique, Journalisme, Publicité Communication-Marketing et Relations publiques. Tout ceci ne faisait pas partie de la première entente», poursuit-il.

À la demande des étudiants

Si l’entente a été élargie aujourd’hui, c’est aussi parce qu’elle répond à une demande émanant directement des étudiants eux-mêmes.