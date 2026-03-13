La Cité et l’UOF élargissent leurs passerelles en Communication

Nouvelle entente entre le Collège La Cité et l'UOF pour une double diplomation en communication.
Normand Labrie, recteur et vice-chancelier de l'UOF, et Lynn Casimiro, PDG de La Cité, lors de la signature de l'entente le 9 mars. Courtoisie.
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Publié 13/03/2026 par Soufiane Chakkouche

Trois ans après une première entente, le Collège La Cité et l’Université de l’Ontario français (UOF) viennent d’annoncer l’élargissement de leur partenariat afin d’offrir davantage de passerelles aux étudiants en communication souhaitant poursuivre leurs études à l’université.

Signée dans la continuité du premier accord, cette nouvelle entente permet aux étudiants de La Cité d’intégrer directement, après deux ans, la troisième année du baccalauréat spécialisé en communication et médias numériques de l’UOF.

«L’ancienne entente permettait à certains de nos étudiants du programme Techniques de médias et communications numériques de bénéficier de cet arrimage dans un cheminement francophone entre nos deux institutions», explique Frédéric Thibault-Chabot, vice-président à l’enseignement et à la recherche du Collège La Cité.

«Avec cette nouvelle entente, on a élargi à plusieurs de nos programmes de Création de contenu médiatique, Journalisme, Publicité Communication-Marketing et Relations publiques. Tout ceci ne faisait pas partie de la première entente», poursuit-il.

À la demande des étudiants

Si l’entente a été élargie aujourd’hui, c’est aussi parce qu’elle répond à une demande émanant directement des étudiants eux-mêmes.

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Double diplomation en communication à la Cité et l'UOF.
Hela Zahar. 

En effet, l’automne dernier, lors des portes ouvertes de l’UOF, Hela Zahar, professeure responsable du pôle d’études et de recherche en Cultures numériques, a été interpellée par plusieurs étudiants du Collège La Cité désireux d’obtenir un baccalauréat universitaire.

«Cet automne, lors des portes ouvertes, j’ai reçu une demande d’étudiants en Relations publiques du Collège La Cité qui me disaient qu’ils terminaient leurs deux ans et qu’ils aimeraient poursuivre leur baccalauréat. Alors, je leur ai promis d’étudier cela de plus près», se rappelle-t-elle.

Chose promise, chose due, après la réalisation d’une étude de besoin durant quatre mois, la professeure revient avec une nouvelle proposition, marquant ainsi un changement d’échelle.

«On passe d’une entente d’un programme vers un programme à une entente beaucoup plus grande de cinq programmes du Collège La Cité autour des communications. Les étudiants peuvent ainsi faire deux ans supplémentaires chez nous et obtenir un baccalauréat universitaire en Communication et médias numériques», précise-t-elle.

Un réel besoin

Au-delà de la demande des principaux concernés, ce nouveau partenariat répond à une évolution profonde du marché du travail dans les domaines des médias et des communications.

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Pour Frédéric Thibault-Chabot, les secteurs liés à la création de contenu et au numérique sont appelés à jouer un rôle central dans les années à venir.

Double diplomation en communication à la Cité et l'UOF
Frédéric Thibault-Chabot.

«Le domaine de la Création de contenu en général et celui de la Création numérique en particulier sont très actuels et futuristes. Ils répondent aujourd’hui à des besoins concrets et pour les 50 années à venir», souligne-t-il.

Et ces besoins ne concernent pas uniquement les médias traditionnels.

«Ceci n’est pas seulement valable pour les médias, mais pour toutes les institutions et entreprises qui communiquent et/ou offrent des services ou des produits», poursuit le vice-président. «Ce genre de programme répond donc directement à un besoin du marché.»

Du côté de l’UOF, on constate également que le niveau universitaire devient de plus en plus recherché dans le domaine.

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«Au collège, il y a beaucoup plus de cours appliqués, même si, chez nous aussi nous avons certains cours pratiques», explique Hela Zahar. «Ceci dit, dans le milieu professionnel, on demande davantage de compétences universitaires, à l’instar de l’analyse de contenus, de la recherche, de la réflexion critique approfondie ou encore de l’élaboration de rapports.»

Preuve s’il en faut, Hela Zahar avance que, pour son programme de Communication et médias numériques, l’UOF reçoit beaucoup plus d’offres de stages que ne compte le programme d’étudiants.

L’exemple de cette année est parlant: «Nous avons reçu 25 offres de stages de la part de nos partenaires pour une cohorte de 10 étudiants finissants», corrobore-t-elle.

Double diplomation

L’un des aspects les plus attrayants de cette entente reste la possibilité d’obtenir une double diplomation en seulement quatre ans.

Les étudiants complètent d’abord leur formation collégiale à La Cité avant de poursuivre deux années supplémentaires à l’UOF.

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«Sur les cinq programmes qui font partie de l’entente, nous avons annuellement quelque 150 diplômés en moyenne qui ont maintenant une opportunité d’un cheminement efficace et accéléré», note Frédéric Thibault-Chabot.

Au terme du parcours, les étudiants obtiennent deux diplômes complémentaires.

«Avec cette nouvelle entente, ils peuvent obtenir en quatre ans un baccalauréat collégial de La Cité dans le domaine de la Création de contenu et un baccalauréat de l’UOF. C’est une double diplomation avec des compétences multiples pour être paré au marché du travail», complète-t-il.

«Concrètement», explique Hela Zahar, «les étudiants obtiennent 60 crédits à La Cité et ils obtiendront également 60 crédits chez nous. C’est comme s’ils entraient directement en troisième année.»

Toutefois, les étudiants qui désirent intégrer le programme de L’UOF devront d’abord obtenir le baccalauréat technique du Collège La Cité avec une moyenne minimale de 70%.

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La nouvelle entente entrera en vigueur dès l’automne prochain. Pour l’instant, selon la direction de l’Université, plusieurs étudiants ont déjà manifesté leur intérêt.

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