Un étudiant de l’UOF obtient une bourse de la Fondation Baxter et Alma Ricard

Joaquin Bardallo Bandera devient le premier étudiant de l’Université de l’Ontario français (UOF) récipiendaire d’une bourse de la Fondation Baxter et Alma Ricard.

Cette distinction reconnaît «l’excellence académique, le leadership communautaire et l’engagement de la relève francophone en contexte minoritaire au Canada».

Le montant de cette bourse n’est pas divulgué. Les bourses de la Fondation Ricard peuvent atteindre un maximum de 150 000 $ répartis sur trois ans.

Depuis 1999, la Fondation a distribué 411 bourses totalisant un peu plus de 27 millions $.

Sciences politiques et Éducation

Cette reconnaissance s’inscrit dans un riche parcours universitaire et professionnel, à la croisée de l’enseignement, de la recherche et de l’engagement communautaire.