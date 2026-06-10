Un étudiant de l’UOF obtient une bourse de la Fondation Baxter et Alma Ricard

Fondation Baxter et Alma Ricard, UOF
De g. à d.: la mère de l’épouse de Joaquin Bardallo Bandera (Buşra, son épouse, n’a pu être présente avec leur bébé); Benigno et Magali, les parents de Joaquin Bardallo Bandera; Lise Knapp, directrice de The Kitchener-Waterloo Bilingual School; Elia Eliev, directeur général de la Fondation Baxter et Alma Ricard; Joaquin Bardallo Bandera; Normand Labrie, recteur et vice-chancelier de l’UOF; Audrey Dufour, directrice principale au développement philanthropique de l’UOF. Photo: courtoisie
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Publié 10/06/2026 par l-express.ca

Joaquin Bardallo Bandera devient le premier étudiant de l’Université de l’Ontario français (UOF) récipiendaire d’une bourse de la Fondation Baxter et Alma Ricard.

Cette distinction reconnaît «l’excellence académique, le leadership communautaire et l’engagement de la relève francophone en contexte minoritaire au Canada».

Le montant de cette bourse n’est pas divulgué. Les bourses de la Fondation Ricard peuvent atteindre un maximum de 150 000 $ répartis sur trois ans.

Depuis 1999, la Fondation a distribué 411 bourses totalisant un peu plus de 27 millions $.

Sciences politiques et Éducation

Cette reconnaissance s’inscrit dans un riche parcours universitaire et professionnel, à la croisée de l’enseignement, de la recherche et de l’engagement communautaire.

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Enseignant depuis 2022 à la Kitchener Waterloo Bilingual School (KWBS), Joaquin Bardallo Bandera poursuit parallèlement un doctorat en sciences politiques, tout en complétant un baccalauréat en Éducation à l’UOF depuis 2025.

«Le parcours de Joaquin reflète pleinement les valeurs portées par l’Université de l’Ontario français: l’excellence, l’engagement et le désir de contribuer activement au développement des communautés francophones», partage Normand Labrie, recteur et vice-chancelier de l’UOF.

«Cette distinction vient reconnaître une trajectoire inspirante, ancrée à la fois dans le savoir, la transmission et l’action concrète sur le terrain.»,

Leadership communautaire

Le programme de bourses de la Fondation Baxter et Alma Ricard s’adresse aux étudiants canadiens poursuivant des études supérieures ou un deuxième diplôme universitaire et ayant démontré un parcours académique remarquable ainsi qu’un fort potentiel de leadership communautaire.

«En soutenant Joaquin Bardallo Bandera, la Fondation réaffirme son engagement envers une francophonie canadienne forte, inclusive et tournée vers l’avenir», indique le directeur général Elia Eliev.

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Déjà récipiendaire de plusieurs distinctions académiques, Joaquin Bardallo Bandera conjugue depuis plusieurs années études universitaires, enseignement et implication communautaire.

Croire en ses rêves

À la KWBS, il enseigne notamment la géographie, le français ainsi que l’éducation physique et la santé, tout en agissant également comme enseignant de soutien dans plusieurs disciplines.

Il est aussi assistant de recherche à l’Université de Toronto et membre associé étudiant au Centre for Critical Development Studies.

«La vie est un rêve permanent», commente-t-il. «J’ai toujours cru à mes rêves, même lorsqu’ils semblaient impossibles ou très loin. Grâce aux personnes qui ont cru en moi, aujourd’hui ces rêves deviennent une réalité. Il ne faut jamais arrêter de rêver.»

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