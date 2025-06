Un élève d’Étienne-Brûlé reçoit la bourse Schulich leader

Pour une deuxième année consécutive, un élève de l’école secondaire Étienne-Brûlé a été choisi pour recevoir une des 100 prestigieuses bourses Schulich Leader d’une valeur de 120 000 $.

Manil Ferr a obtenu cette bourse d’études afin de poursuivre des études en ingénierie à l’Université McMaster.

Pionniers des STIM

Créée en 2012 par le philanthrope Seymour Schulich, la bourse Schulich Leader soutient les étudiants canadiens les plus prometteurs, afin de former la prochaine génération de pionniers mondiaux dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM).

Manil Fera, encouragé par la direction de son école, a soumis sa candidature en février. «Je suis très content d’avoir été choisi par la Fondation Schulich», dit-il. «Je ne m’y attendais vraiment pas.»