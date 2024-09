Les bourses d’études à la Toronto French School: rares opportunités

Recherché: élève motivé qui souhaiterait faire son secondaire à la Toronto French School, mais pour qui cela représenterait un défi financier.

L’école indépendante d’immersion, dispensant à la fois les programmes ontarien et français, offre une bourse d’études valable de la 7e à la 12e année, pouvant totaliser 300 000 $, à un élève ayant fait preuve d’excellents résultats scolaires et d’une forte implication au sein de leur école ou de la communauté, et bien sûr pouvant justifier son besoin d’un soutien financier.

«C’est une opportunité extraordinaire qui est offerte ici», fait valoir à l-express.ca la directrice du recrutement de l’école, Denise McLean.

«Le programme de bourses d’études de TFS offre l’occasion à des élèves exceptionnels qui entrent en 7e année et plus de bénéficier d’un milieu d’apprentissage enrichissant. À la fin de leurs études, nos élèves sont parfaitement bilingues en français et en anglais, et ils sont acceptés dans l’université de leur choix, au Canada ou dans le reste du monde.»

École pionnière

Le campus principal de TFS, «l’école internationale du Canada», est situé avenue Lawrence Est, à l’angle de Bayview. Fondée il y a 62 ans, elle fut la pionnière du concept de l’immersion française au pays. TFS a aussi contribué à faire connaître et apprécier le système français d’éducation au Canada.