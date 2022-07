Des bourses Ricard pour poursuivre des études en français

Aimer la langue pour «ses aspects sociaux et culturels»

Son diplôme du secondaire en poche, Emma Dreher choisit de poursuivre des études postsecondaires en français. Elle prend le chemin de l’Université Simon-Fraser à Vancouver, où elle obtient un baccalauréat en affaires internationales.

Charlène Goldsteyn se rend elle aussi dans la province du Pacifique, mais pour étudier en anglais à l’Université de la Colombie-Britannique. Elle y décroche un baccalauréat en commerce.

Attachée à ses racines françaises, elle fait également un échange de six mois à Sciences Po Paris, une expérience qu’elle renouvelle actuellement pour la double maîtrise à laquelle elle travaille.

Emma Dreher et Charlène Goldsteyn n’ont jamais cessé de s’investir pour que d’autres jeunes développent des liens profonds avec le français. «Il faut que la nouvelle génération aime la langue pour ses aspects sociaux et culturels, et pas seulement pour son côté académique», plaide Emma Dreher, qui a eu la chance de participer au Parlement jeunesse francophone de la Colombie-Britannique à 14 ans.

«C’était le fun! J’ai pu rencontrer d’autres Franco-Canadiens, et j’ai compris que la langue créait des liens et de beaux moments, que je pouvais m’amuser en français», raconte-t-elle. Ce «déclic», elle aimerait que tous les jeunes puissent le vivre.