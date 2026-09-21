L’Université de l’Ontario français franchit le cap des 1 000 étudiants

Nous rapportions récemment que l’Université de l’Ontario français (UOF) accueillait 900 étudiants en cette rentrée de septembre, sa sixième.

Or, les inscriptions s’étant clôturées le 18 septembre, l’UOF confirme que ses inscriptions dépassent la barre symbolique des 1000 étudiants.

En effet, 1077 étudiants sont inscrits à ses programmes cet automne, dont 621 en première année. Il s’agit d’une hausse de 78% par rapport aux 605 personnes inscrites à l’automne 2025.

Financé moitié-moitié par les gouvernements fédéral et provincial, l’UOF avait débuté en septembre 2021 avec environ 150 étudiants.

Beaucoup de futurs enseignants

«Alors que nos projections initiales pour cette nouvelle année universitaire étaient de 900 étudiants, nous sommes ravis de constater qu’autant de jeunes et d’adultes aient opté pour l’UOF et pour ses programmes d’études», commente le recteur Normand Labrie.