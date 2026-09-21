L’Université de l’Ontario français franchit le cap des 1 000 étudiants

Université de l'Ontario français, UOF
Quelques-uns des 1077 étudiantes et étudiants de l'UOF. Photo: courtoisie
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Publié 21/09/2026 par l-express.ca

Nous rapportions récemment que l’Université de l’Ontario français (UOF) accueillait 900 étudiants en cette rentrée de septembre, sa sixième.

Or, les inscriptions s’étant clôturées le 18 septembre, l’UOF confirme que ses inscriptions dépassent la barre symbolique des 1000 étudiants.

En effet, 1077 étudiants sont inscrits à ses programmes cet automne, dont 621 en première année. Il s’agit d’une hausse de 78% par rapport aux 605 personnes inscrites à l’automne 2025.

Financé moitié-moitié par les gouvernements fédéral et provincial, l’UOF avait débuté en septembre 2021 avec environ 150 étudiants.

Postsecondaire, universités, UOF
L’entrée de l’Université de l’Ontario français à Toronto, au 9 rue Lower Jarvis. Photo: archives l-express.ca

Beaucoup de futurs enseignants

«Alors que nos projections initiales pour cette nouvelle année universitaire étaient de 900 étudiants, nous sommes ravis de constater qu’autant de jeunes et d’adultes aient opté pour l’UOF et pour ses programmes d’études», commente le recteur Normand Labrie.

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«Nous continuerons par ailleurs à élargir notre éventail de programmes d’études au cours de l’année en prévision de la prochaine rentrée.»

La croissance touche l’ensemble de l’offre de formation. Le baccalauréat en Éducation demeure le premier moteur de la progression, avec 702 personnes inscrites, «un programme qui répond directement aux besoins de personnel enseignant des conseils scolaires de langue française de la province».

À celles-ci s’ajoutent 96 personnes inscrites au baccalauréat en Arts et éducation combinés.

Université de l'Ontario français, UOF
Le recteur Normand Labrie. Photo: archives l-express.ca

Moins d’étudiants du Congo

Les baccalauréats spécialisés regroupent une population de 190 étudiantes et étudiants, notamment en économie et innovation sociale (49), en administration des affaires (41), en communication et médias numériques (34) et en études des environnements urbains (28).

Le nombre de nouveaux étudiants internationaux est inférieur aux années précédentes, en raison des restrictions imposées dans l’émission des visas et par la pandémie d’Ebola qui sévit en République démocratique du Congo. En effet, plus de la moitié des offres d’admission à l’international cette année concernaient des demandeurs de la RDC.

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Les projections pour les trois prochaines années sur la base de la population étudiante actuelle se chiffrent à 1368 nouveaux diplômés à venir.

Lynn Casimiro, La Cité
Lynn Casimiro, PDG du Collège La Cité. Photo: Club canadien de Toronto

Partenariat avec La Cité

Le collège postsecondaire La Cité, dont le campus torontois de 350 étudiants se trouve dans celui de l’UOF, rue Lower Jarvis à Toronto, a félicité l’UOF pour «ce cap historique, qui témoigne de la force de l’enseignement supérieur en français en Ontario».

«Nous sommes heureux de pouvoir compter sur l’UOF comme partenaire», déclare la PDG de La Cité, Lynn Casimiro. Les deux institutions ont des ententes de transfert, notamment en communications et études du numérique. «Ensemble, nous contribuons à former la relève dont le marché du travail a besoin et à faire vivre la francophonie ontarienne.»

Lynn Casimiro est également présidente de la Table de concertation des collèges et universités bilingues et de langue française de l’Ontario.

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