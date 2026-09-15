Plus de 350 étudiants au campus torontois du Collège La Cité

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La directrice du campus torontois du Collège La Cité, Hélène Grégoire (au centre), avec des étudiants et des cadres du Foyer Richelieu de Welland. Photos: courtoisie
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Publié 15/09/2026 par l-express.ca

Le campus torontois du Collège La Cité accueille maintenant plus de 350 étudiants. C’est une progression continue.

À Ottawa, le campus principal connaît une rentrée d’automne record, avec près de 8 000 inscriptions.

Les domaines de l’administration, de l’éducation en services à l’enfance et de l’autisme et sciences du comportement figurent parmi les programmes les plus en demande au campus de Toronto, indique la directrice Hélène Grégoire.

rentrée La Cité
Le collège La Cité fait la promotion de ses programmes postsecondaires.

La Cité poursuit par ailleurs le renforcement de son partenariat avec l’Université de l’Ontario français (UOF), en maintenant sa présence sur son campus de la rue Lower Jarvis.

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De plus, des parcours de transfert avantageux permettant aux étudiants de La Cité de poursuivre leurs études en français à l’UOF.

diplômés La Cité
La PDG du Collège La Cité, Lynn Casimiro, lors d’une cérémonie de remise de diplômes l’an dernier.

En parallèle, le Collège continue de déployer sa formule de «classe vivante» partout en Ontario. Cette approche permet de former les futurs travailleurs grâce à un apprentissage «authentique», directement dans leur milieu de travail.

C’est ainsi qu’une cinquième cohorte de préposés aux services de soutien personnel amorce sa formation en partenariat avec le Foyer Richelieu de soins de longue durée à Welland cet automne.

Le campus de La Cité à Toronto (à l'UOF)
L’Université de l’Ontario français héberge le campus de La Cité à Toronto.

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