Plus de 350 étudiants au campus torontois du Collège La Cité

Le campus torontois du Collège La Cité accueille maintenant plus de 350 étudiants. C’est une progression continue.

À Ottawa, le campus principal connaît une rentrée d’automne record, avec près de 8 000 inscriptions.

Les domaines de l’administration, de l’éducation en services à l’enfance et de l’autisme et sciences du comportement figurent parmi les programmes les plus en demande au campus de Toronto, indique la directrice Hélène Grégoire.

La Cité poursuit par ailleurs le renforcement de son partenariat avec l’Université de l’Ontario français (UOF), en maintenant sa présence sur son campus de la rue Lower Jarvis.