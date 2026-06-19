Collège La Cité: plus de 80% d’augmentation du nombre de finissants à Toronto

Diplômés 2026 Collège La Cité
100 finissants cette année pour le campus torontois du Collège La Cité. Photos: Soufiane Chakkouche, l-express.ca
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 19/06/2026 par Soufiane Chakkouche

Préposé aux services de soutien personnel, Pratiques en administration des affaires, Relations publiques, Éducation en service à l’enfance et Autisme et sciences du comportement: ce sont les programmes suivis par les 100 diplômés de la cohorte 2026 du Collège La Cité à Toronto. Une cohorte qui a enregistré un record significatif.

«Aujourd’hui, je vous regarde et je ressens une fierté immense. Non seulement parce que vous avez réussi, mais parce que je sais ce que ce parcours a exigé de vous»… Tels étaient les premiers mots de Lynn Casimiro, PDG du Collège La Cité, adressés à la promotion torontoise lors de la cérémonie de remise des diplômes qui s’est déroulée le 17 juin à la salle de théâtre Isabel Bader.

Diplômés 2026 Collège La Cité
Lynn Casimiro, présidente-directrice générale du Collège La Cité.

Une joie partagée par les principaux intéressés, à l’instar de Blaise Kitangala Munga, finissant en Pratiques en administration des affaires:

«Je suis très content aujourd’hui de faire partie d’un ensemble de milliers et de milliers de diplômés du Collège La Cité. Bien que le parcours n’ait pas été facile, avec de la détermination, on a pu en venir à bout.»

Diplômés 2026 Collège La Cité
Blaise Kitangala Munga, diplômé en Pratiques en administration des affaires.

Le nombre des diplômés a presque doublé à Toronto

Toutefois, ce qui caractérise ce cru 2026 réside tant dans la quantité que dans la qualité. En effet, à en croire Frédéric Thibault-Chabot, vice-président à l’enseignement et à la recherche du Collège, «dans son ensemble, la cohorte du Collège La Cité a enregistré un record cette année avec une grande augmentation des étudiants francophones, ce qui dénote d’une augmentation de l’intérêt de la francophonie à étudier chez nous».

Publicité

Dans les faits, ce constat s’applique surtout au campus de Toronto qui, avec 100 diplômés cette année, a fait un bon de 81,8% par rapport à 2025. Néanmoins, à l’échelle de la totalité des établissements du Collège, le nombre des diplômés a enregistré une respectable hausse de 5,7%, passant ainsi de 3470 finissants à 3670 pendant la même période.

Diplômés 2026 Collège La Cité
Frédéric Thibault-Chabot, vice-président à l’enseignement et à la recherche du Collège La Cité.

Des chiffres qui ne laissent aucun doute sur l’impact mineur de la décision fédérale prise il y a plus de deux ans quant au plafonnement du nombre d’étudiants étrangers acceptés au Canada.

«D’une manière spécifique, la cohorte de Toronto n’a pas du tout été impactée par cette décision, puisque la clientèle qu’on vise à Toronto est une clientèle nouvelle arrivante déjà établie. À La Cité, on répond au besoin de la communauté francophone», explique à l-express.ca Frédéric Thibault-Chabot.

Diplômés 2026 Collège La Cité
Les dirigeants du Collège La Cité remettant le diplôme à un étudiant. À gauche: Hélène Grégoire, directrice du campus de Toronto situé dans au 9 rue Lower Jarvis, dans l’Université de l’Ontario français.

Un campus à Niagara réclamé 

Par ailleurs, profitant de son discours en tant que représentant des étudiants pour l’occasion, François Désiré Fofang, diplômé du programme Préposé aux services de soutien personnel, a fait une suggestion pour le moins audacieuse à la PDG du Collège: ouvrir un campus dans la région du Niagara où il habite.

«J’ai fait cette proposition à madame la présidente-directrice générale, parce que, chaque année, il y a de plus en plus de francophones dans cette région et que les enfants qui y terminent leurs études secondaires sont obligés de quitter le foyer familial pour aller à Toronto, à Ottawa ou à Sudbury, alors qu’ils pourraient rester encore un peu avec leurs proches et parents», développe-t-il au micro de l-express.ca.

Publicité
Diplômés 2026
François Désiré Fofang, diplômé du programme Préposé aux services de soutien personnel.

Une proposition que le vice-président à l’enseignement et à la recherche du Collège n’a pas retenue. «Ce qui fait du sens pour moi, c’est d’offrir de plus en plus de services de formation pour répondre aux besoins spécifiques de la communauté francophone. Est-ce que la façon pérenne de le faire est de créer des campus à droite et à gauche, je ne le crois pas.»

En revanche, il croit en une solution de partenariat de formation, comme cela est déjà le cas avec le foyer Richelieu, où les cours pratiques et les stages se font in situ. En somme, c’est le Collège qui se déplace et non l’inverse. D’ailleurs, Frédéric Thibault-Chabot nous a confié que le nombre de ce type de partenariats va être revu à la hausse pour l’année prochaine.

Auteurs

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur