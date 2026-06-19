Collège La Cité: plus de 80% d’augmentation du nombre de finissants à Toronto

Préposé aux services de soutien personnel, Pratiques en administration des affaires, Relations publiques, Éducation en service à l’enfance et Autisme et sciences du comportement: ce sont les programmes suivis par les 100 diplômés de la cohorte 2026 du Collège La Cité à Toronto. Une cohorte qui a enregistré un record significatif.

«Aujourd’hui, je vous regarde et je ressens une fierté immense. Non seulement parce que vous avez réussi, mais parce que je sais ce que ce parcours a exigé de vous»… Tels étaient les premiers mots de Lynn Casimiro, PDG du Collège La Cité, adressés à la promotion torontoise lors de la cérémonie de remise des diplômes qui s’est déroulée le 17 juin à la salle de théâtre Isabel Bader.

Une joie partagée par les principaux intéressés, à l’instar de Blaise Kitangala Munga, finissant en Pratiques en administration des affaires:

«Je suis très content aujourd’hui de faire partie d’un ensemble de milliers et de milliers de diplômés du Collège La Cité. Bien que le parcours n’ait pas été facile, avec de la détermination, on a pu en venir à bout.»

Le nombre des diplômés a presque doublé à Toronto

Toutefois, ce qui caractérise ce cru 2026 réside tant dans la quantité que dans la qualité. En effet, à en croire Frédéric Thibault-Chabot, vice-président à l’enseignement et à la recherche du Collège, «dans son ensemble, la cohorte du Collège La Cité a enregistré un record cette année avec une grande augmentation des étudiants francophones, ce qui dénote d’une augmentation de l’intérêt de la francophonie à étudier chez nous».