L’Ontario exige que les cérémonies de remise de diplômes soient «apolitiques»

Le ministre de l’Éducation de l’Ontario a envoyé une lettre aux enseignants et aux conseils scolaires de la province les menaçant d’imposer des mesures disciplinaires s’ils permettent l’expression de points de vue politiques lors des cérémonies de remise de diplômes.

Les cérémonies de remise de diplômes doivent être «strictement axées sur les élèves», et doivent être «apolitiques, inclusives et respectueuses», a prévenu le ministre de l’Éducation Paul Calandra dans une lettre envoyée aux enseignants et aux conseils scolaires de la province le 20 mars.

Questions controversées

Il y indique que les organisateurs de ces cérémonies ne doivent pas s’en servir «comme forum pour exprimer des points de vue politiques, faire la promotion de positions personnelles ou institutionnelles ou s’impliquer dans des questions controversées ou source de division, quelles qu’elles soient».

Paul Calandra écrit aussi qu’il n’hésitera pas «à considérer toutes les mesures» mises à sa disposition par la Loi sur l’éducation «pour veiller à ce que les élèves soient la priorité».

Dans sa missive, le ministre n’a pas précisé le contexte dans lequel il s’est senti obligé d’envoyer une lettre à tout le personnel enseignant de la province.