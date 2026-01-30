Un voyage du ministre de l’Éducation qui fait sourciller des profs

Un récent voyage au Royaume-Uni du ministre de l’Éducation de l’Ontario, Paul Calandra, a fait sourciller les enseignants franco-ontariens.

Le ministre participait à une conférence mondiale sur l’éducation.

Durant ce voyage, il en a profité pour visiter la Michaela Community School, une école à charte largement réputée comme étant «l’école la plus stricte de Grande-Bretagne».

Ce voyage du ministre Calandra a fait réagir la présidente de l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO), Gabrielle Lemieux.

«Bien que nous reconnaissions l’importance de s’informer des meilleures pratiques à l’international, nous estimons essentiel que toute réflexion sur l’avenir du système d’éducation ontarien soit d’abord ancrée dans la réalité des élèves, du personnel scolaire et des communautés de la province», a-t-elle indiqué dans une déclaration.