Rentrée scolaire au Csc MonAvenir: une communauté «en plein essor»

La députée provinciale de Hamilton Mountain, Monica Ciriello, a visité l'école secondaire Académie catholique Mère-Teresa a l'occasion de la rentré scolaire. Photos: Csc MonAvenir
Publié 03/09/2025 par l-express.ca

Plus de 16 000 élèves ont fait leur rentrée, ce mardi 2 septembre, dans les 61 écoles du Conseil scolaire catholique MonAvenir, qui couvre une bonne partie de la péninsule ontarienne, de Peterborough à Niagara en passant par Toronto.

La hausse constante d’effectifs motive plusieurs projets d’agrandissement et de construction, dont celle d’une nouvelle école à Mississauga qui prévoit ouvrir ses portes en septembre 2026.

Le financement est aussi approuvé pour l’ajout de cinq autres nouvelles écoles dans les prochaines années.

«Ces investissements permettront d’offrir à encore plus d’élèves des installations modernes, accessibles et adaptées à leurs besoins», indique la directrice de l’Éducation, Nicole Mollot. «Au Csc MonAvenir, chaque élève bénéficie de programmes de qualité, tant sur le plan pédagogique que spirituel et culturel.»

«La vie scolaire et parascolaire dynamique, portée par des équipes engagées, contribue à former des citoyennes et citoyens responsables, fiers de leur foi et de leur francophonie, et bien préparés pour l’avenir.»

La députée provinciale de Hamilton Mountain, Monica Ciriello, à l’école secondaire Académie catholique Mère-Teresa. À g.: la directrice de l’Éducation Nicole Mollot.

Agrandissement

À l’occasion de la rentrée, la directrice de l’éducation, accompagnée de conseillers scolaires, ont visité deux écoles qui illustrent le dynamisme et les défis liés à cette expansion.

L’Académie catholique Mère-Teresa (ACMT), située à Hamilton, accueille au moins 430 élèves, un chiffre en constante augmentation nécessitant son déménagement dans un nouvel édifice, dans un avenir encore flou faisant l’objet de discussions entre le développeur et la Ville de Hamilton.

La région de Scarborough est également en plein essor pour le Csc MonAvenir. L’école élémentaire catholique Saint-Michel, qui célébrait son 10e anniversaire l’an dernier, a répondu à une demande croissante de ses effectifs par des travaux d’agrandissement récemment complétés.

rentrée scolaire MonAvenir
Des directions d’école et des membres des services administratifs et éducatifs du Conseil scolaire catholique MonAvenir.

50 défis

La rentrée scolaire 2025 s’ouvre également sous le signe de la fierté identitaire, alors que tout le monde se prépare à célébrer les 50 ans du drapeau franco-ontarien.

Pour souligner cet anniversaire, une vidéo, tournée dans les écoles du Csc MonAvenir, a été produite et sera diffusée le 25 septembre, à l’occasion de la Journée des Franco-Ontariens.

Ce lancement donnera le coup d’envoi à une année festive et éducative où les élèves seront invités à relever 50 défis francophones – culturels, communautaires, artistiques ou linguistiques – qui mettront en valeur leur créativité, leur engagement et leur fierté francophone.

«Je tiens à remercier l’ensemble des familles pour leur confiance et les assurer de notre engagement continu à offrir un environnement scolaire de qualité, axé sur la réussite, la foi et l’identité francophone», déclare la présidente Geneviève Grenier.

