Rentrée scolaire au Csc MonAvenir: une communauté «en plein essor»

Plus de 16 000 élèves ont fait leur rentrée, ce mardi 2 septembre, dans les 61 écoles du Conseil scolaire catholique MonAvenir, qui couvre une bonne partie de la péninsule ontarienne, de Peterborough à Niagara en passant par Toronto.

La hausse constante d’effectifs motive plusieurs projets d’agrandissement et de construction, dont celle d’une nouvelle école à Mississauga qui prévoit ouvrir ses portes en septembre 2026.

Le financement est aussi approuvé pour l’ajout de cinq autres nouvelles écoles dans les prochaines années.

«Ces investissements permettront d’offrir à encore plus d’élèves des installations modernes, accessibles et adaptées à leurs besoins», indique la directrice de l’Éducation, Nicole Mollot. «Au Csc MonAvenir, chaque élève bénéficie de programmes de qualité, tant sur le plan pédagogique que spirituel et culturel.»

«La vie scolaire et parascolaire dynamique, portée par des équipes engagées, contribue à former des citoyennes et citoyens responsables, fiers de leur foi et de leur francophonie, et bien préparés pour l’avenir.»