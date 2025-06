Le Conseil scolaire catholique MonAvenir adopte son budget de 320 millions $

Le Conseil scolaire catholique MonAvenir accueille quelque 16 000 élèves au sein de 47 écoles élémentaires, 2 écoles élémentaires et secondaires, et 12 écoles secondaires, sur un territoire s’étendant de la péninsule du Niagara à Peterborough, en passant par Toronto et la baie Georgienne.

