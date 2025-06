Les écoles MonAvenir au diapason du Mois de l’histoire autochtone

Juin, le Mois national de l’histoire autochtone, est une occasion de réfléchir et d’honorer l’héritage des Autochtones, Inuit et Métis en Ontario et sur «l’Île de la Tortue» (le continent nord-américain dans la mythologie de plusieurs Premières Nations).

Dans les écoles du Conseil scolaire catholique MonAvenir, «élèves et membres du personnel rendent hommage aux histoires, aux réussites et à la résilience des peuples des Premières Nations qui vivent sur cette terre depuis des temps immémoriaux et dont la présence continue d’influer l’évolution du Canada».

Discuter des symboles autochtones

Les 61 écoles du Csc MonAvenir, à Toronto et dans la péninsule ontarienne de Peterborough à Niagara, ont reçu plusieurs affiches avec l’oeuvre de la jeune artiste métisse Isabelle Pauzé, ancienne élèves de l’école secondaire Nouvelle-Alliance à Barrie.

Les élèves sont invités à l’explorer et à en approfondir la signification lors de discussions en salle de classe. «Découvrir et comprendre les symboles importants pour les peuples des Premières Nations, Inuit et Métis est un geste de réconciliation», indique Nicole Mollot, la directrice de l’éducation.