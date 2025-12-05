Les élèves pas assez performants, selon le ministre de l’Éducation

Les résultats des élèves ontariens aux tests de l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation (OQRE) démontrent des progrès insuffisants, selon le ministre de l’Éducation, Paul Calandra, qui veut examiner sa façon d’évaluer les performances des élèves.

Pendant des mois, le ministre de l’Éducation a retenu les résultats à ces tests, normalement publiés au début de l’automne, disant vouloir les étudier en profondeur pour voir si les investissements provinciaux étaient fructueux.

Les tests de lecture, d’écriture et de mathématiques sont conçus et administrés par l’OQRE et sont généralement passés au printemps en 3e et 6e année.

Il existe également un test de mathématiques en 9e année, ainsi qu’un test de littératie en 10e année que les élèves doivent réussir pour obtenir leur diplôme.

Enfin dévoilés mercredi, les résultats démontrent «un progrès insuffisant pour les élèves de 3e, 6e et 9e année», selon le ministre Calandra.