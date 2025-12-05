Les élèves pas assez performants, selon le ministre de l’Éducation

ministres écoles MonAvenir
Le ministre Paul Calandra en visite à l'école élémentaire catholique Pape-François, à Whitchurch-Stouffville, au printemps dernier.
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 05/12/2025 par Émilie Gougeon-Pelletier

Les résultats des élèves ontariens aux tests de l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation (OQRE) démontrent des progrès insuffisants, selon le ministre de l’Éducation, Paul Calandra, qui veut examiner sa façon d’évaluer les performances des élèves.

Pendant des mois, le ministre de l’Éducation a retenu les résultats à ces tests, normalement publiés au début de l’automne, disant vouloir les étudier en profondeur pour voir si les investissements provinciaux étaient fructueux.

Les tests de lecture, d’écriture et de mathématiques sont conçus et administrés par l’OQRE et sont généralement passés au printemps en 3e et 6e année.

Il existe également un test de mathématiques en 9e année, ainsi qu’un test de littératie en 10e année que les élèves doivent réussir pour obtenir leur diplôme.

Enfin dévoilés mercredi, les résultats démontrent «un progrès insuffisant pour les élèves de 3e, 6e et 9e année», selon le ministre Calandra.

Publicité

Malgré de légères améliorations en lecture, en écriture et en mathématiques chez les élèves du primaire et du secondaire, la moitié des élèves de 6e année et 42% des élèves de 9e année «ne répondent pas à la norme provinciale en mathématiques», estime la province.

Les Franco-Ontariens en avance

Or, les élèves franco-ontariens continuent de démontrer une avance sur leurs comparses anglophones.

«Il y a une différence claire entre les élèves des conseils de langue française et anglaise. En gros, les conseils de langue française font mieux que ceux de langue anglaise, mais nous avons aussi constaté, depuis trois ans, que les résultats dans les conseils de langue française commencent à diminuer et nous ne sommes pas à l’aise avec ça», a indiqué le ministre Paul Calandra, en conférence de presse.

Pour répondre aux progrès jugés insuffisants, le ministre a annoncé la création d’un groupe consultatif qui étudiera les évaluations de l’OQRE.

«C’est clair que la réussite des élèves n’augmente pas assez rapidement et c’est inacceptable. C’est inacceptable pour les parents et en tant que ministre de l’Éducation, ce n’est pas acceptable pour moi», a soutenu Paul Calandra en point de presse.

Publicité

Ce groupe sera composé de deux membres, qui seront nommés dans la prochaine année.

«Le groupe consultatif étudiera aussi la conception des tests de l’OQRE et leur administration, afin de veiller à ce que les élèves puissent montrer de manière manifeste ce qu’ils ont appris», indique la province.

Plusieurs enseignants ont critiqué les tests de l’OQRE lors de discussions avec Paul Calandra, a-t-il dit.

«Faire davantage»

Les mesures annoncées mercredi s’inscrivent dans l’examen de la gouvernance des conseils scolaires de l’Ontario, précise le ministère de l’Éducation.

«Les derniers résultats de l’OQRE montrent qu’il faut faire davantage pour soutenir nos élèves et les aider à réussir», a déclaré Mme Calandra mercredi, attribuant également le manque d’amélioration des élèves à des problèmes de gouvernance et à un dysfonctionnement au sein des conseils scolaires.

Publicité

«Trop souvent, le dysfonctionnement et les conflits internes au sein des conseils scolaires ont détourné l’attention de ce devoir fondamental. J’ai pris le temps d’examiner attentivement ces résultats et nous prenons des mesures décisives pour permettre aux élèves d’obtenir de meilleurs résultats.»

Paul Calandra a soutenu qu’il n’a pas encore donné le conseil au Cabinet ministériel d’abolir les postes de conseillers scolaires, mais qu’il n’y a «absolument rien à ce jour» qui l’ait fait changer d’avis sur son opinion selon laquelle «les conseillers scolaires ne sont pas nécessairement la bonne voie pour assurer l’éducation dans toute la province de l’Ontario».

Il affirme qu’il ne pourra toutefois pas prendre cette décision avant l’année prochaine, précisant qu’il doit d’abord faire ses devoirs sur la question des droits constitutionnels des francophones et des catholiques.

Auteurs

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur