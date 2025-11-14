Centre scolaire communautaire à Hamilton: approuvé!

Après des mois de tergiversations, le Comité de planification de la Ville de Hamilton a approuvé, ce vendredi 14 novembre, le projet d’aménagement du site du Centre scolaire communautaire francophone au 700, chemin Garner Est.

Cette étape permet aux conseils scolaires MonAvenir et Viamonde d’avancer dans l’établissement d’un centre moderne pour leurs écoles secondaires respectives Académie catholique Mère-Teresa et Georges-P.-Vanier.

Leurs responsables se réjouissent de «ce jalon déterminant qui débloque la transaction foncière et ouvre la voie aux prochaines étapes du projet».

Tournant décisif

«L’approbation du plan de subdivision marque un tournant décisif pour notre communauté scolaire. Nous pouvons maintenant devenir propriétaires du site du chemin Garner Est», déclare Geneviève Grenier, présidente du Csc MonAvenir.

Mme Grenier souligne «l’apport important du conseiller municipal Tom Jackson tout au long du processus».