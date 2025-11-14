Centre scolaire communautaire à Hamilton: approuvé!

Hamilton écoles MonAvenir et Viamonde
Des représentants des conseils scolaires MonAvenir et Viamonde à l'Hôtel de Ville de Hamilton ce vendredi 14 novembre. Photo: courtoisie
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 14/11/2025 par l-express.ca

Après des mois de tergiversations, le Comité de planification de la Ville de Hamilton a approuvé, ce vendredi 14 novembre, le projet d’aménagement du site du Centre scolaire communautaire francophone au 700, chemin Garner Est.

Cette étape permet aux conseils scolaires MonAvenir et Viamonde d’avancer dans l’établissement d’un centre moderne pour leurs écoles secondaires respectives Académie catholique Mère-Teresa et Georges-P.-Vanier.

Leurs responsables se réjouissent de «ce jalon déterminant qui débloque la transaction foncière et ouvre la voie aux prochaines étapes du projet».

Hamilton écoles MonAvenir et Viamonde
L’école secondaire actuelle Georges-P-Vanier (Viamonde).
Hamilton écoles MonAvenir et Viamonde
L’école secondaire actuelle Académie catholique Mère-Teresa (MonAvenir).

Tournant décisif

«L’approbation du plan de subdivision marque un tournant décisif pour notre communauté scolaire. Nous pouvons maintenant devenir propriétaires du site du chemin Garner Est», déclare Geneviève Grenier, présidente du Csc MonAvenir.

Mme Grenier souligne «l’apport important du conseiller municipal Tom Jackson tout au long du processus».

Publicité

Benoit Fortin, président de Viamonde, affirme que «notre communauté pousse aujourd’hui un grand soupir de soulagement!»

«Avec nos partenaires, nous franchissons une étape déterminante qui nous rapproche du début des travaux d’une école dont nous rêvons depuis plus de 10 ans.»

Hamilton écoles MonAvenir et Viamonde
Le conseiller municipal Tom Jackson (2e) avec des responsables du Conseil scolaire catholique MonAvenir: Youness Dafif, Nicole Mollot, Nathalie Dufour Séguin et Frédéric Bergeron. Photo: courtoisie

Prochaines étapes

Suite à l’approbation du Comité de planification:

• les conseils scolaires pourront finaliser l’échange du terrain de Broughton contre celui de Garner Est qui accueillera le futur centre scolaire conjoint, une transaction à laquelle le ministère de l’Éducation avait déjà donné son accord, en 2024;

• la Ville et les conseils scolaires procéderont à la signature officielle des documents fonciers au cours des prochaines semaines;

Publicité

• le promoteur Silvestri Homes Inc. – dont les conseils scolaires soulignent «l’engagement constant et déterminant» – pourra entreprendre les travaux préalables de préparation du site, incluant le nivellement, la route d’accès et les installations de drainage. Ces éléments ont été entièrement réglés grâce à la collaboration du promoteur, des services municipaux et des deux conseils scolaires.

• une fois le terrain entièrement desservi et prêt à construire, les conseils scolaires pourront déposer les plans architecturaux pour approbation.

Hamilton, centre scolaire communautaire
La réunion du 29 juillet du Comité des priorités de la Ville de Hamilton. Photo: capture d’écran

Mobilisation de la communauté

Les conseils scolaires célèbrent «la mobilisation remarquable de centaines de parents, d’élèves, de membres du personnel, de leaders communautaires et de citoyens qui ont soumis des commentaires, assisté aux rencontres publiques ou communiqué directement avec les élus de la ville de Hamilton pour témoigner de leur appui au projet».

Si les prochaines étapes administratives se déroulent comme prévu, on pourrait prévoir une cérémonie de pelletée de terre au printemps, ce qui permettrait de progresser rapidement vers la réalisation des nouveaux établissements scolaires.

Il ne reste désormais qu’à attendre que le Conseil de la Ville de Hamilton entérine la décision du Comité de planification lors de sa réunion du mercredi 19 novembre.

Auteur

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur