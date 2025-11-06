Centre francophone Hamilton: une année de défis relevés et de belles réussites

Le Centre francophone Hamilton (CFH) a tenu sa 54e assemblée générale annuelle le 4 novembre dernier dans ses bureaux de la rue Mulberry. L’événement marquait la fin d’une année riche en activités, en projets ambitieux et en défis relevés avec détermination.

Malgré la baisse des subventions et la hausse des coûts de fonctionnement, l’organisme a su maintenir une programmation variée et de grande qualité, tout en renforçant son impact culturel et communautaire.

La présidente Anika Kuhnert a salué le travail de l’équipe.

«Malgré ces contraintes, notre équipe du tonnerre a fait preuve d’un engagement et d’une créativité remarquables pour maintenir des activités de qualité et préparer une programmation encore plus impactante pour 2025-2026.»

La rencontre a rassemblé de nombreux membres, partenaires et amis du Centre, témoignant du dynamisme de la francophonie à Hamilton.

Des activités culturelles et sociales pour tous les âges

De la scène de la FrancoFEST aux ateliers pour aînés, le CFH a su rassembler petits et grands autour de la langue française et de la culture francophone.