Centre francophone Hamilton: une année de défis relevés et de belles réussites

Centre francophone Hamilton
On vote à l'AGA du Centre francophone Hamilton le 4 novembre. Photos: Nathalie Dufour Séguin, l-express.ca
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 06/11/2025 par Nathalie Dufour Séguin

Le Centre francophone Hamilton (CFH) a tenu sa 54e assemblée générale annuelle le 4 novembre dernier dans ses bureaux de la rue Mulberry. L’événement marquait la fin d’une année riche en activités, en projets ambitieux et en défis relevés avec détermination.

Malgré la baisse des subventions et la hausse des coûts de fonctionnement, l’organisme a su maintenir une programmation variée et de grande qualité, tout en renforçant son impact culturel et communautaire.
La présidente Anika Kuhnert a salué le travail de l’équipe.

«Malgré ces contraintes, notre équipe du tonnerre a fait preuve d’un engagement et d’une créativité remarquables pour maintenir des activités de qualité et préparer une programmation encore plus impactante pour 2025-2026.»

La rencontre a rassemblé de nombreux membres, partenaires et amis du Centre, témoignant du dynamisme de la francophonie à Hamilton.

Centre francophone Hamilton
La présidente du CA, Anika Kuhnert.

Des activités culturelles et sociales pour tous les âges

De la scène de la FrancoFEST aux ateliers pour aînés, le CFH a su rassembler petits et grands autour de la langue française et de la culture francophone.

Publicité

​La FrancoFEST 2024 a attiré plus de 5 500 festivaliers, séduits par une programmation éclectique: 16 artistes, 25 prestations ambulantes et 11 spectacles de cirque ont animé la fête.

Les cercles de conversation ont connu une hausse de participation de 65%, malgré la fin du financement dédié. Les camps d’été ont accueilli près de 100 enfants, tandis que les aînés ont profité d’ateliers créatifs et sociaux favorisant leur épanouissement et réduisant leur isolement.​

Le directeur général entrant, Lanciné Koulibaly, a souligné ces succès. «Malgré un contexte budgétaire plus restreint, cette année fut particulièrement riche en réalisations et en progrès dans la mise en œuvre de notre plan stratégique 2023-2026, axé sur la consolidation, le rayonnement et l’inclusion».

Centre francophone Hamilton
L’AGA du Centre francophone Hamilton.

Un rayonnement culturel en pleine expansion

Le CFH a renforcé sa présence sur la scène culturelle locale en participant à des événements majeurs tels que Telling Tales, le Canadian Comedy Hall of Fame et WinterFEST, rejoignant plus de 7 000 spectateurs.

Ses propres spectacles ont aussi connu un vif succès, réunissant près de 4 500 personnes et mettant en lumière des artistes francophones comme Bermuda, Mélissa Ouimet et Trevor Copp.

Publicité

Ces initiatives ont contribué à accroître la visibilité et la fierté de la communauté francophone à Hamilton.

Centre francophone Hamilton
L’AGA du Centre francophone Hamilton.

Une francophonie inclusive et ouverte

Fidèle à ses valeurs d’inclusion, le CFH a poursuivi ses collaborations pour favoriser le dialogue interculturel. En partenariat avec le Hamilton Regional Indian Centre, il a proposé des ateliers sur la culture et l’histoire des peuples autochtones. Des activités pour célébrer le Mois de l’histoire des Noirs ont aussi été offertes.

«À travers ces initiatives, le CFH continue de bâtir des ponts entre les communautés et aspire à devenir un modèle en matière d’inclusion dans la région», souligne Lanciné Koulibaly.

Centre francophone Hamilton
À g.: Johanne-Louise Giroux a été responsable du Club de lecture du CFH pendant 17 ans. Elle cède sa place à Sylvie McLean. À d.: l’ex-DG du CFH Julie Jardel.

Vers un avenir ambitieux et durable

Pour 2025-2026, le directeur général se veut optimiste. Un plan de redressement est en place pour atteindre l’équilibre budgétaire dès l’an prochain.

«Mon ambition demeure inchangée: assurer la stabilité financière et organisationnelle du Centre tout en renforçant notre impact culturel et communautaire.»

Publicité

«De plus, nous rêvons de faire du Centre francophone Hamilton un véritable hub artistique, un lieu vivant où chacun pourra découvrir, apprendre et s’épanouir à travers les arts et la culture.»

Centre francophone Hamilton
William Mukuna (administrateur), Sonia Macaluso (vice-présidente), Chairh Guei (secrétaire), Anika Kuhnert (présidente), Dalla Juliette Coulibaly (trésorière), Géraud Delhostal (administrateur), Johanne-Louise Giroux (administratrice) Erik Fréchette (administrateur), Lanciné Koulibaly (DG). Baba Diop (administrateur) a participé à l’AGA sur Zoom.

Remerciements et reconnaissance ​

L’assemblée a également été l’occasion de remercier les membres du conseil d’administration, les bénévoles et les partenaires pour leur engagement. Un hommage particulier a été rendu à Marie-Ange Brouillard et Anick Lamarche pour leur contribution au conseil depuis 2023.

La présidente a tenu à souligner le rôle de Sonia Macaluso, vice-présidente du CFH, «une championne dans la lutte pour l’accès aux services en français dans notre communauté».

Fort de cette année de consolidation et d’innovation, dit-elle, «le Centre francophone Hamilton aborde l’avenir avec confiance, déterminé à bâtir une francophonie forte, inclusive et inspirante pour Hamilton et sa région».

Auteurs

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur