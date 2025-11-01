Des manteaux pour les enfants: un élan de chaleur humaine à Hamilton

À Hamilton, les Chevaliers de Colomb ont remis plus de 2 500 manteaux aux écoles locales pour que chaque enfant puisse affronter l’hiver dans la dignité. Une journée de solidarité où la foi s’est traduite en action concrète.

Le 29 octobre, le Centre Nicholas Mancini à Hamilton bourdonnait d’activité. Des piles de manteaux colorés s’empilaient sur les tables, pendant que des bénévoles des Chevaliers de Colomb s’affairaient à trier, empaqueter et remettre les vêtements aux directions d’écoles venues de toute la région.

Plus de 30 membres des Chevaliers ont participé à cette grande opération, accueillant les représentants de 82 écoles de la région.

«Ce programme illustre ce que signifie d’incarner notre foi au service des autres», explique David Gélinas, député d’État des Chevaliers de Colomb de l’Ontario. «Ce type de travail, souvent discret, est au cœur de notre mission depuis plus d’un siècle.»

Chaque manteau remis est bien plus qu’un simple vêtement, c’est un signe d’attention et de respect envers des familles qui, souvent, vivent des moments difficiles.