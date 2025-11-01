Des manteaux pour les enfants: un élan de chaleur humaine à Hamilton

Les Chevaliers de Colomb distribueront 40 000 manteaux à travers le Canada cette saison, par le truchement des écoles. À Hamilton, Jeff Zwolak, directeur de l’école Sainte-Thérèse de Calcutta, récupère de nouveaux manteaux d’hiver avec Mike Floren. Photo: Patrick Doyle
Publié 01/11/2025 par Nathalie Dufour Séguin

À Hamilton, les Chevaliers de Colomb ont remis plus de 2 500 manteaux aux écoles locales pour que chaque enfant puisse affronter l’hiver dans la dignité. Une journée de solidarité où la foi s’est traduite en action concrète.

Le 29 octobre, le Centre Nicholas Mancini à Hamilton bourdonnait d’activité. Des piles de manteaux colorés s’empilaient sur les tables, pendant que des bénévoles des Chevaliers de Colomb s’affairaient à trier, empaqueter et remettre les vêtements aux directions d’écoles venues de toute la région.

Plus de 30 membres des Chevaliers ont participé à cette grande opération, accueillant les représentants de 82 écoles de la région.

manteaux
Journée de distribution de manteaux au Centre Nicholas Mancini à Hamilton. Photo: Nathalie Dufour-Séguin, l-express.ca

«Ce programme illustre ce que signifie d’incarner notre foi au service des autres», explique David Gélinas, député d’État des Chevaliers de Colomb de l’Ontario. «Ce type de travail, souvent discret, est au cœur de notre mission depuis plus d’un siècle.»

Chaque manteau remis est bien plus qu’un simple vêtement, c’est un signe d’attention et de respect envers des familles qui, souvent, vivent des moments difficiles.

La pauvreté infantile: une réalité bien présente

Près d’un enfant sur cinq vit dans un ménage à faible revenu, selon le rapport de 2024 sur la pauvreté des enfants et des familles au Canada.

«Il y a toujours eu un grand besoin, mais on voit clairement que plus de familles sont sous pression financièrement», confie Todd Cowan membre des Chevaliers présent à la distribution. «Entre le logement, la nourriture et les vêtements d’hiver, il faut parfois faire des choix impossibles.»

C’est pour ces familles que le programme Des manteaux pour les enfants a été créé, pour que chaque enfant puisse affronter l’hiver sans souffrir du froid. En passant par les écoles, les Chevaliers s’assurent que les manteaux vont directement à ceux qui en ont le plus besoin, dans la discrétion et le respect.

manteaux
Arthur L. Peters, chevalier suprême adjoint. Photo: Nathalie Dufour-Séguin, l-express.ca

Les écoles, premiers témoins de la précarité

Pour David Hansen, directeur de l’éducation au Hamilton-Wentworth Catholic District School Board, cette collaboration entre les Chevaliers et les écoles incarne la solidarité locale dans ce qu’elle a de plus concret.

«Ce programme est un puissant exemple de foi en action et un rappel que la solidarité commence dans nos propres quartiers. La générosité des Chevaliers de Colomb permettra à d’innombrables enfants de se rendre à l’école à pied, de profiter du plein air et d’apprendre dans la dignité cet hiver.»

Aux communications du Conseil scolaire catholique MonAvenir, on nous dit partager le même sentiment de gratitude. «Merci aux Chevaliers de Colomb et à nos partenaires paroissiaux pour leur fidélité et leur générosité envers nos familles, notamment celles qui viennent d’arriver au Canada.»

manteaux
Des membres des Chevaliers de Colomb de la région de Hamilton qui ont organisé la distribution de manteaux. Photo: Nathalie Dufour-Séguin, l-express.ca

Une communauté unie par la solidarité

La pauvreté n’épargne aucune ville, mais à Hamilton, la solidarité semble plus forte que le froid. Pour Marcel Lemmen, ancien député d’État des Chevaliers de Colomb de l’Ontario, cette ville reflète parfaitement l’esprit du programme.

«Qui est mieux placé qu’un enseignant ou une direction d’école pour savoir quels enfants ont le plus besoin d’un manteau d’hiver?» souligne-t-il. «Nous voulons les remercier du fond du cœur pour leur partenariat.»

Selon lui, les besoins sont grands partout, mais particulièrement à Hamilton, où la population de nouveaux arrivants et de réfugiés est en forte croissance. «Beaucoup d’enfants n’ont jamais connu l’hiver canadien. Voir leur joie en découvrant la neige bien au chaud, c’est notre plus belle récompense.»

Une bénédiction pour un hiver plus doux

Avant le départ des manteaux, le Père Branden Gordona pris un moment pour bénir les vêtements et ceux qui allaient les recevoir.

Ce geste a marqué le début officiel de la saison du don pour les Chevaliers de Colomb, qui espèrent distribuer plus de 40 000 manteaux à travers le Canada d’ici la fin de l’hiver.

manteaux
Le Père Branden Gordona bénit les vêtements, avec le maître de cérémonie Sonny Sangemino. Photo: Nathalie Dufour-Séguin, l-express.ca

Grâce à leurs 180 000 membres et 2 000 conseils locaux, l’organisation continue de répondre aux besoins de familles en difficulté, dans un contexte où de plus en plus de foyers peinent à boucler les fins de mois.

Pour Arthur L. Peters, chevalier suprême adjoint, cette campagne est bien plus qu’une simple distribution de vêtements. «Un manteau chaud permet à un enfant de jouer dehors, d’aller à l’école, de participer à la vie de sa communauté. Nous voulons rendre la vie un peu plus douce aux familles qui traversent des périodes difficiles.»

Pour participer et contribuer

La campagne Des manteaux pour les enfants se poursuivra jusqu’en avril, avec d’autres distributions prévues dans plusieurs villes de l’Ontario.

Les Chevaliers de Colomb invitent écoles, paroisses et organismes communautaires à signaler les besoins de leur milieu auprès du conseil régional.

Cet hiver, quelque part à Hamilton, un enfant enfilera pour la première fois un manteau neuf. Et avec lui, c’est tout un élan de chaleur humaine qui se répandra dans la communauté.

