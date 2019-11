Conseils pour les dons aux banques alimentaires pendant le temps des Fêtes

Choisir des produits à haute valeur nutritive

Comme à plusieurs endroits, Rick Bartlett de la Banque alimentaire de Kapuskasing, dans le nord de l’Ontario, suggère d’offrir de la nourriture à haute teneur en protéines.

En plus des pâtes, «il semble que nous recevons beaucoup de Mr. Noodles ou de Kraft Dinner et d’autres pâtes à bon marché», témoigne pour sa part Becky Schille, la directrice générale de la banque The Olive Tree de Lloydminster, en Alberta.

Bien que tous les dons soient très appréciés, les produits ayant une haute valeur nutritive comme le beurre d’arachides, la viande en conserve tel le thon ou le poulet est encore plus nécessaire à une bonne alimentation.

Penser aux collations



Le responsable des opérations de la Banque alimentaire de l’Armée du Salut, Summerside, à l’Île-du-Prince-Édouard, Wayne Green, a un message tout simple à livrer aux personnes qui se demandent quoi donner aux banques alimentaires: «lorsque vous déambulez dans les allées de votre supermarché, il y a de fortes chances que les gens dans le besoin aimeraient avoir ce qu’il y a dans votre charriot.»