Le Centre francophone distribue des kits scolaires à 150 familles nouvellement arrivées à Toronto

Des familles bénéficiaires de kits scolaires du CFGT. Photos: Soufiane Chakkouche, l-express.ca
Publié 20/08/2025 par Soufiane Chakkouche

Pour une deuxième année, le Centre francophone du Grand Toronto (CFGT) a remis des kits scolaires à 150 familles nouvellement installées dans la métropole.

À quelques jours de la rentrée scolaire, l’opération est organisée en partenariat avec l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO).

Une trentaine de participants, dont une dizaine de familles bénéficiaires, ont répondu présents à la première des trois remises officielles de ces kits, ce 19 août au siège social du CFGT au centre-ville. On se déplaçait au bureau de Mississauga le 20 août, et le 22 août à celui de Scarborough.

150 familles

«Aujourd’hui, nous célébrons non seulement un geste de solidarité, mais aussi une affirmation de nos valeurs fondamentales au CFGT», lance Anissa Bichara, directrice des ressources humaines et développement organisationnel.

Anissa Bichara.

«Menée par notre équipe des services aux nouveaux arrivants, cette initiative a pour but d’accompagner 150 familles en leur offrant ces kits pour préparer au mieux la rentrée de leurs enfants. Nous ne faisons pas que répondre à un besoin matériel, nous affirmons notre engagement envers l’égalité des chances.»

La distribution s’est voulue équilibrée, avec 50 familles choisies pour chacun des trois locaux du centre-ville, Mississauga et Scarborough, afin de leur éviter de longs déplacements. Le Centre gère huit autres points de services dans la grande région métropolitaine, notamment à North York et à l’aéroport Pearson.

Geste symbolique, mais utile

À noter que, contrairement à l’an dernier, ni la PDG du CFGT, Estelle Courty Duchon, ni les représentants du principal partenaire de l’opération, l’AEFO, n’étaient présents pour l’occasion.

Néanmoins, le syndicat des enseignants franco-ontariens a tenu à faire lire un message, dont voici un extrait: «L’AEFO et sa présidente Gabrielle Lemieux tiennent à vous transmettre leurs salutations les plus chaleureuses et leur fierté de soutenir cette initiative qui fait une réelle différence pour nos élèves. La remise de kits scolaires est un geste simple, mais concret et porteur.»

La famille Issiakhem.

Soutien moral

Il est vrai que ces dons, composés chacun d’un sac à dos avec des fournitures scolaires, relèvent davantage du symbolique que de l’aide financière pour un nouvel arrivant.

Cependant, leur utilité réside surtout dans un soutien moral, ô combien important lorsque l’on quitte tout ce que l’on connaît pour commencer une nouvelle vie.

«Lorsqu’on arrive à Toronto en provenance d’un pays francophone, il y a la barrière de la langue qui se dresse d’entrée de jeu devant nous. Alors, quand on trouve un centre comme le CFGT, on se sent en famille», se réjouit au micro de l-express.ca Issiakhem Nacim, papa de deux enfants arrivés d’Algérie il y a deux mois à peine.

«Le fait de se retrouver avec des personnes qui parlent français, qui partagent les mêmes idées et les mêmes valeurs que nous, c’est extraordinaire. Du coup, cette aide est non seulement financière, mais c’est surtout un grand soutien moral.»

Une famille recevant les kits scolaires des mains d’Anissa Bichara.

Communauté francophone accueillante

Même son de cloche de la part des responsables de l’AEFO qui affirment dans leur message que «ce geste aide les élèves à bien amorcer leur rentrée scolaire et démontre à leurs familles que notre communauté francophone les accueille et les accompagne avec bienveillance».

