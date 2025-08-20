Le Centre francophone distribue des kits scolaires à 150 familles nouvellement arrivées à Toronto

Pour une deuxième année, le Centre francophone du Grand Toronto (CFGT) a remis des kits scolaires à 150 familles nouvellement installées dans la métropole.

À quelques jours de la rentrée scolaire, l’opération est organisée en partenariat avec l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO).

Une trentaine de participants, dont une dizaine de familles bénéficiaires, ont répondu présents à la première des trois remises officielles de ces kits, ce 19 août au siège social du CFGT au centre-ville. On se déplaçait au bureau de Mississauga le 20 août, et le 22 août à celui de Scarborough.

150 familles

«Aujourd’hui, nous célébrons non seulement un geste de solidarité, mais aussi une affirmation de nos valeurs fondamentales au CFGT», lance Anissa Bichara, directrice des ressources humaines et développement organisationnel.

«Menée par notre équipe des services aux nouveaux arrivants, cette initiative a pour but d’accompagner 150 familles en leur offrant ces kits pour préparer au mieux la rentrée de leurs enfants. Nous ne faisons pas que répondre à un besoin matériel, nous affirmons notre engagement envers l’égalité des chances.»