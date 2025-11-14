Une année d’action et de fierté pour la francophonie à Hamilton

ACFO Hamilton
Des membres de l'ACFO Hamilton. Photos: courtoisie
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 14/11/2025 par Nathalie Dufour Séguin

L’Association canadienne-française de l’Ontario régionale de Hamilton (ACFO Hamilton) a connu une année 2024-25 empreinte d’engagement, d’innovation et de rayonnement pour la francophonie locale, selon son rapport 2024-25 présenté à son assemblée générale annuelle en ligne du 11 novembre.

Depuis 1955, l’ACFO Hamilton œuvre pour promouvoir le développement et l’épanouissement des francophones. La région compte aujourd’hui une communauté francophone dynamique, appuyée par plusieurs écoles, un centre culturel et un centre de santé francophones.

Selon le dernier recensement de Statistique Canada, il y aurait près de 13 000 personnes ayant le français comme langue première dans la région, confirmant l’importance de la francophonie dans le paysage hamiltonien.

ACFO Hamilton
Une activité organisée par l’ACFO Hamilton à l’école secondaire Georges-P-Vanier.

Une présidente tournée vers l’avenir

Dans son message à la communauté, la présidente Sonia Macaluso a rappelé la force du lien collectif qui unit les francophones de Hamilton.

«Ce n’est pas qu’un bilan, c’est une histoire d’amour francophone, écrite à plusieurs mains tout au long d’une année d’engagements profonds, d’initiatives portées par et pour notre communauté.»

Publicité

«Cette année, l’ACFO Hamilton a fait plus que rayonner. On a connecté les gens, on a créé du vrai changement, et on l’a fait avec cœur. Pour 2025-2026, on veut garder cet élan, innover encore plus, et continuer à faire de la francophonie un espace vivant, audacieux et inspirant.»

ACFO Hamilton
Le kiosque de l’ACFO Hamilton à la FrancoFEST 2024.

Projets rassembleurs

Parmi les faits saillants de l’année, l’ACFO a organisé la célébration de la Journée franco-ontarienne sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Hamilton, réunissant citoyens, élèves et représentants politiques autour des couleurs vert et blanc.

L’un des moments forts a été la conférence sur la participation citoyenne francophone, tenue à la Paroisse Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours. L’événement visait à outiller les membres de la communauté à s’impliquer davantage dans les élections et à rappeler que chaque voix francophone compte dans les processus démocratiques.

D’autres initiatives ont mis en valeur la diversité et l’inclusion, notamment grâce au soutien de Patrimoine canadien. Des ateliers de sensibilisation interculturelle, ainsi qu’une projection du film L’Afrique, berceau de l’humanité et des civilisations, ont permis d’enrichir le dialogue entre cultures et générations.

ACFO Hamilton
Des membres du conseil d’administration de l’ACFO Hamilton au gala du Mois de l’histoire des Noirs à Hamilton en février 2024: Michael Norris (trésorier), Marie-Claire Laflamme (administratrice), Geneviève Boily-Larouche (administratrice), Arwinder Kaur (administratrice), Sonia Macaluso (présidente), Patrick Elonge (ancien coordonnateur).

Gestion responsable

Le trésorier Michael Norris a souligné la bonne santé financière de l’organisme et l’importance du soutien continu de ses partenaires. Dans une allocution émotive, il a également tenu à marquer le jour du Souvenir.

Publicité

«Aujourd’hui, en ce jour du Souvenir, je veux rappeler qu’au cours de la Première Guerre mondiale, près de 10 000 résidents de la ville de Hamilton, soit 10% de la population de l’époque, se sont engagés pour servir. Plusieurs familles francophones établies ici, notamment avec le développement de l’industrie de l’acier, ont contribué à cet effort.»

Il a proposé un moment de silence pour ces familles et ces membres «qui ont consacré leur service à la liberté et à notre beau pays».

ACFO Hamilton
Deux fières francophones de Hamilton.

Regard vers 2025

Alors que l’ACFO Hamilton se prépare à célébrer ses 70 ans d’existence et le cinquantenaire du drapeau franco-ontarien, l’organisme aborde l’avenir avec détermination. Comme le rappelle sa présidente, «la francophonie à Hamilton n’est pas qu’une langue, c’est une énergie, un mouvement et une promesse d’avenir».

Auteurs

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur