Une année d’action et de fierté pour la francophonie à Hamilton

L’Association canadienne-française de l’Ontario régionale de Hamilton (ACFO Hamilton) a connu une année 2024-25 empreinte d’engagement, d’innovation et de rayonnement pour la francophonie locale, selon son rapport 2024-25 présenté à son assemblée générale annuelle en ligne du 11 novembre.

Depuis 1955, l’ACFO Hamilton œuvre pour promouvoir le développement et l’épanouissement des francophones. La région compte aujourd’hui une communauté francophone dynamique, appuyée par plusieurs écoles, un centre culturel et un centre de santé francophones.

Selon le dernier recensement de Statistique Canada, il y aurait près de 13 000 personnes ayant le français comme langue première dans la région, confirmant l’importance de la francophonie dans le paysage hamiltonien.

Une présidente tournée vers l’avenir

Dans son message à la communauté, la présidente Sonia Macaluso a rappelé la force du lien collectif qui unit les francophones de Hamilton.

«Ce n’est pas qu’un bilan, c’est une histoire d’amour francophone, écrite à plusieurs mains tout au long d’une année d’engagements profonds, d’initiatives portées par et pour notre communauté.»