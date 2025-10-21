Le temps d’écran nuirait aux résultats scolaires

Plus un enfant passe de temps devant un écran et plus ses résultats scolaires baissent, a conclu une recherche ontarienne publiée le 10 octobre par l’American Medical Association.

«Pour chaque heure supplémentaire passée devant un écran, les chances d’atteindre les normes en lecture et en mathématiques diminuaient d’environ 10% en 3e année, et en mathématiques en 6e année», résume Dr Catherine Birken, chercheure principale et pédiatre à l’hôpital SickKids de Toronto.

«Les résultats de cette recherche sont cohérents avec d’autres études démontrant que plus les enfants passent de temps devant les écrans, plus leurs résultats scolaires tendent à diminuer», constate Micheline Rabet, leader en santé mentale au Conseil scolaire Viamonde.

Dès l’élémentaire

Mais le fait que les enfants dans cette recherche soient aussi jeunes est instructif. En effet, l’étude menée à Toronto et à Kingston a porté sur plus de 3 000 élèves au niveau élémentaire.

L’impact précoce sur la lecture pourrait avoir plus tard un effet domino sur d’autres disciplines.