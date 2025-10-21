Le temps d’écran nuirait aux résultats scolaires

Effet domino à partir de l'élémentaire

Plus un enfant passe de temps devant un écran et plus ses résultats scolaires baissent, conclut une récente recherche en Ontario. Photo: iStock.com/ojos de hojalata
Publié 21/10/2025 par Charles-Antoine Rouyer

Plus un enfant passe de temps devant un écran et plus ses résultats scolaires baissent, a conclu une recherche ontarienne publiée le 10 octobre par l’American Medical Association.

«Pour chaque heure supplémentaire passée devant un écran, les chances d’atteindre les normes en lecture et en mathématiques diminuaient d’environ 10% en 3e année, et en mathématiques en 6e année», résume Dr Catherine Birken, chercheure principale et pédiatre à l’hôpital SickKids de Toronto.

«Les résultats de cette recherche sont cohérents avec d’autres études démontrant que plus les enfants passent de temps devant les écrans, plus leurs résultats scolaires tendent à diminuer», constate Micheline Rabet, leader en santé mentale au Conseil scolaire Viamonde.

Dès l’élémentaire

Mais le fait que les enfants dans cette recherche soient aussi jeunes est instructif. En effet, l’étude menée à Toronto et à Kingston a porté sur plus de 3 000 élèves au niveau élémentaire.

L’impact précoce sur la lecture pourrait avoir plus tard un effet domino sur d’autres disciplines.

«Nous savons, en tant que conseil scolaire, que l’apprentissage passe en grande partie par la lecture, qui permet d’accéder à une multitude de connaissances. La lecture favorise le développement du langage, de la pensée critique et de la compréhension», explique Micheline Rabet.

«Il est donc fort probable qu’un retard en lecture ait des répercussions sur d’autres domaines d’apprentissage, notamment sur les compétences socioémotionnelles de l’enfant.»

Micheline Rabet, leader en santé mentale au Conseil scolaire Viamonde. Photo: courtoisie

Autres facteurs possibles

Le temps d’écran pourrait aussi remplacer l’activité physique, le jeu avec les pairs ou le sommeil, rappellent les chercheurs. À haute dose, cela pourrait affecter les fonctions cognitives. Et les distractions constantes pourraient retarder le développement social d’un enfant.

Mais une utilisation judicieuse pourrait aussi contribuer positivement aux résultats scolaires.

En Ontario, il est interdit depuis 2024 d’utiliser téléphone, tablette ou montre intelligente dans toute l’école jusqu’à la 6e année et pendant les cours après la 7e année.

Téléphone, tablette ou montre intelligente sont désormais interdits dans les écoles ontariennes. Photo: iStock.com/Sergii Kozii

Parents et enseignants préoccupés

«Cette recherche fait également écho aux préoccupations exprimées par de nombreux parents, membres du personnel enseignant et professionnels de la santé mentale concernant l’impact des technologies, en particulier des médias sociaux, sur le bien-être et l’assiduité des élèves», poursuit Micheline Rabet.

Par contre, les chercheurs préviennent que leurs résultats illustrent seulement une «association significative» (une corrélation) entre le temps passé devant un écran et la baisse des résultats scolaires.

Par ailleurs, les chercheurs des hôpitaux SickKids et St Michael’s se sont appuyés sur les observations des parents à partir de questionnaires.

Catherine Birken, de l’hôpital Sick Kids de Toronto. photo: courtoisie

Tous les types d’écrans

La recherche ne différenciait pas non plus le type d’appareil, télévision, ordinateur, téléphone ou tablette, ni les utilisations bénéfiques ou pas, telles que le visionnement d’une vidéo éducative, un appel vidéo avec un proche ou un jeu vidéo.

Mais la durée de la recherche longitudinale et le nombre important d’élèves seraient significatifs. Entre 2008 à 2023, les chercheurs ont comparé le temps d’écran dans la petite enfance et les notes plus tard de 3 322 élèves de 3e année (8-9 ans) et 2 084 élèves de 6e année (11-12 ans).

Le temps d’écran mesuré était de 1,6 heure par jour pour les 3e années et de 1,8 h pour les 6e années. Rappelons que l’Organisation mondiale de la Santé recommande moins de 1h de temps d’écran par jour avant 4 ans, notamment pour éviter la sédentarité.

Une maquette de l’hôpital Sick Kids. Photo: Facebook

Comment aider les élèves et les parents?

L’utilisation d’appareils numériques peut aussi avoir des effets néfastes à l’extérieur de l’école.

«Une exposition non encadrée aux technologies et aux médias sociaux nuit au bien-être des jeunes, réduit le temps consacré à l’apprentissage, aux interactions familiales et au développement des compétences socioémotionnelles», rappelle Micheline Rabet.

Celle-ci propose des ressources et des activités pour soutenir les élèves et leurs parents. «L’an dernier, par exemple, dans le cadre de la Semaine de la santé mentale, plusieurs conférences ont été offertes aux parents sur les thèmes suivants: les enjeux de l’ère numérique (téléphones cellulaires) sur la santé mentale des jeunes; survivre à l’ère numérique en harmonie et en complicité avec son enfant.»

Parmi certaines stratégies proposées aux parents: «des activités alternatives à l’écran à l’aide d’une liste»; comment «co-construire des règles familiales sur l’usage des écrans»; ou encore «mettre en place un contrat collaboratif entre adolescents et parents pour l’utilisation du téléphone».

Ces ressources sont disponibles sur le site de Viamonde qui recommande aussi la page Enjeux numériques du site HabiloMédias.

Le conseil scolaire catholique MonAvenir nous a seulement indiqué: «Nous avons pris connaissance de cette étude, mais aujourd’hui nous n’avons rien de pertinent à ajouter à ce qui se publie sur le sujet.»

Quelques ressources pour les parents

Conseils pour gérer le temps d’écran de vos enfants (HabiloMédias).

Gérer le temps d’écran de votre enfant (Santé mentale en milieu scolaire Ontario).

Les écrans et les jeunes (Infographie, Réussite Montréal).

Auteurs

