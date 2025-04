Écrans chez les jeunes: impacts des téléphones… ou des réseaux?

Et si c’étaient les réseaux sociaux, et non les écrans de téléphone, qui étaient nocifs pour les jeunes?

C’est ce que suggère une étude menée auprès de 1500 enfants de 11 à 13 ans aux États-Unis.

Ou plutôt la première étape d’une étude à long terme: l’intention du professeur Justin Martin, du département de journalisme et communication numérique de l’Université de Sud-Floride, est d’effectuer un suivi de 8000 jeunes sur 25 ans. Il veut explorer plus en profondeur les liens entre l’usage des outils numériques et le bien-être en général.

Pas de corrélation téléphone/anxiété

Selon la première phase de cette enquête, menée en novembre et décembre, 78% des 1510 enfants ont rapporté avoir un «téléphone intelligent» (smart phone) et parmi eux, 21% ont rapporté des symptômes de dépression ou d’anxiété.

Ces deux chiffres ne prouvent aucune corrélation, puisque de l’autre côté, chez ceux qui n’ont pas de téléphone, 26% ont rapporté de tels symptômes.