Santé mentale des jeunes: une urgence sociale

Qu’est-ce qui cause l’accroissement des troubles de santé mentale chez les adolescents et les jeunes adultes? Les écrans, les réseaux sociaux, l’isolement pendant la pandémie, l’écoanxiété? Un peu toutes ces réponses, à ce qu’il semble.

Il y a toutefois une chose sur laquelle s’entendent les experts: il ne s’agit pas juste d’un phénomène de surdiagnostic. Certes, on repère plus souvent les troubles de santé mentale (troubles anxieux, dépression, TDAH, etc.) qu’il y a quelques décennies. Cais il y a aussi bel et bien une croissance chez les moins de 25 ans, depuis la fin des années 2000.

Tendance dans plusieurs pays

C’est ce qui se dégage d’une série d’études et d’analyses regroupées dans une édition spéciale de la revue The Lancet Psychiatry.

«Une accumulation de données de recherches indique que, dans plusieurs pays, la santé mentale des adultes en émergence a décliné régulièrement au cours des deux dernières décennies.» Cette tendance est «alarmante», écrivent les experts dans leur introduction.

Il est impossible de pointer un seul coupable. En dépit de tous les risques, connus et inconnus, sur l’omniprésence des écrans dans la vie des jeunes, et en dépit des expériences sur une diminution du temps d’écran, les données ne permettent pas d’établir une relation de cause à effet.