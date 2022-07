Le temps passé devant l’écran par les parents nuit à l’enfant

L’étude conclut que ces enfants dépassent la limite d’exposition quotidienne aux écrans recommandée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Cette limite est de 0 minute avant l’âge de 2 ans et un maximum d’une heure par jour entre 2 et 5 ans et de deux heures par jour pour les enfants de plus de 5 ans.

L’OMS avance qu’avec les transports motorisés, l’utilisation accrue des écrans contribue à la sédentarisation de notre mode de vie… Ce qui mène à des ennuis de santé. Toujours selon l’OMS, si la population mondiale était plus active, jusqu’à 5 millions de décès par an pourraient être évités.

Selon Alexa Johnson, «même s’il n’y a pas de recommandations sur la limite de temps pour les parents maintenant, c’est important que les parents considèrent comment ils utilisent, par exemple, leur téléphone cellulaire en présence de leurs enfants [et le temps qu’ils y consacrent]».

Moins d’écran, plus riche

L’étude présentée au congrès de l’Acfas a aussi fait ressortir que les parents moins susceptibles de laisser leurs enfants devant un écran mobile plus de deux heures par jour sont:

plus instruits,

plus satisfaits de la répartition des tâches parentales

et ont un revenu plus élevé.

L’étude se poursuit pour évaluer le phénomène chez les enfants plus âgés.

Des études complémentaires sont prévues pour expliquer dans quelle mesure le tempérament de l’enfant et les stratégies de contrôle parental contribuent aux habitudes médiatiques des enfants.