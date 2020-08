Les jeunes retiennent-ils mieux l’information lue sur papier ou sur écran?

Parents et enseignants ont apprécié en début d’année le format et le contenu informatif, éducatif et divertissant du nouveau magazine l-express.ca pour les élèves, qui reprendra sa distribution cet automne dans certaines écoles, et qui est désormais disponible aussi par abonnement pour les particuliers.

Mais une autre bonne raison (inattendue?) a été évoquée en faveur de cette ressource franco-torontoise, produite avec l’Alliance française de Toronto: c’est en papier!

Les jeunes apprennent mieux avec le papier

Qu’est-ce qui justifie encore, en 2020, de produire romans, manuels scolaires, journaux ou magazine en papier?