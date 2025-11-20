Contrôle des conseils scolaires: le projet de loi 33 est adopté

Le projet de loi qui donne au ministre de l’Éducation le pouvoir de superviser plus facilement les institutions scolaires a été adopté à Queen’s Park.

Le projet de loi a été adopté en troisième lecture au parlement ontarien le 19 novembre après un débat écourté et sans passer par le comité qui étudie habituellement ce genre de documents législatifs. Il devrait maintenant recevoir la sanction royale.

Le ministre de l’Éducation Paul Calandra a déposé ce projet de loi controversé en mai dernier pour se donner le pouvoir de superviser plus facilement les conseils scolaires, les sociétés d’aide à l’enfance et les institutions postsecondaires publiques.

Conseils scolaires déficitaires

Il pourra aussi mettre plus facilement à l’écart les élus scolaires et nommer des superviseurs pour les remplacer, ce qu’il a déjà fait dans cinq conseils scolaires: Dufferin-Peel Catholic District School Board, Ottawa-Carleton District School Board, Thames Valley District School Board, Toronto Catholic District School Board et Toronto District School Board.

Le projet de loi élargit les motifs justifiant l’ouverture d’une enquête ou la mise sous tutelle d’un conseil scolaire au-delà des considérations financières.