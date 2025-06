Le ministère de l’Éducation veut plus de contrôle sur les conseils scolaires

«Nous voulons nous assurer que chaque dollar investi permet aux élèves et aux étudiantes et étudiants d’acquérir des compétences pratiques qui mèneront à des carrières stables et bien rémunérées», avait a déclaré Paul Calandra, ministre de l’Éducation.

De plus, et c’est bien là que le bât blesse, via cette loi, le ministre veut obliger les conseils scolaires à publier régulièrement sur leurs sites Web publics les dépenses de leurs cadres. Et pour cause, le ministère ayant relevé récemment des cas de mauvaise gestion au sein de certains conseils scolaires.

Mais, d’après l’AFOCSC, ces cas ne doivent pas servir de fondement à une refonte généralisée: «Il serait inapproprié de généraliser ou de porter un jugement global sur l’ensemble des conseils scolaires à partir de quelques cas isolés. Les conseils représentés par l’AFOCSC n’ont rien à cacher. Ils font preuve de rigueur et de transparence dans leur gestion, malgré un contexte souvent complexe et des ressources limitées.»

Et les deux responsables de poursuivre: «Nous sommes tout à fait ouverts à une collaboration transparente et constructive avec le ministère de l’Éducation. Mais toute démarche d’évaluation ou d’enquête devrait être confiée à une entité indépendante, impartiale et compétente, afin de préserver la confiance du public et l’intégrité du processus.»

Collaborer plutôt que de fliquer

Au lieu de serrer la vis, l’AFOCSC appelle plutôt le ministère à investir dans les ressources humaines, et ce afin de pallier la pénurie du personnel enseignant que connaît la province.